Am Sonntag müssen sich Fußballfans entscheiden, bei welchem Match sie mitfiebern wollen. Zur gleichen Zeit finden die beiden letzten Spiele der Gruppe A statt. Um 18 Uhr treffen die Schweiz und die Türkei in Baku aufeinander, und in Rom werden sich die Mannschaften von Italien und der Schweiz gegenüberstehen. Wer wird das Spiel für sich entscheiden können?

Stimmen Sie ab!

Ihr Tipp!

Wer sind Ihre Favoriten?

Und warum? Wer wird die Tore schießen? Auf welches Spiel freuen Sie sich heute besonders? Und welches Spiel werden Sie verfolgen? Diskutieren Sie im Forum! (ugc, 20.6.2021)