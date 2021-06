Montreal gewinnt in Las Vegas mit 3:2 und stellt in der "best of seven"-Serie auf 1:1

Die Montreal Canadiens sind wieder in der Spur.

Foto: APA/AFP/Morris

Las Vegas – Die Montreal Canadiens haben am Mittwoch (Ortszeit) im Semifinal-Play-off der National Hockey League (NHL) gegen die Vegas Golden Knights mit einem 3:2-Auswärtssieg ausgeglichen. In der "best of seven"-Serie steht es 1:1.

Joel Armia (7.), Tyler Toffoli (17.) und Paul Byron (38.) brachten die Kanadier auf Siegeskurs, Canadiens-Goalie Carey Price hielt 29 von 31 Schüssen. Für die Gastgeber traf zweimal der kanadische Verteidiger Alex Pietrangelo.



Spiel 3 wird am Freitag in Montreal gespielt.(APA, 17.6.2021)

NHL-Ergebnis vom Mittwoch – Play-off-Semifinale ("best of seven") – 2. Spiel:

Vegas Golden Knights – Montreal Canadiens 2:3 (Stand: 1:1)