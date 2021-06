Am Montag geht die Gruppenphase für Gruppe B und C zu Ende. Um 18 Uhr spielen in Amsterdam Nordmazedonien und die Niederlande gegeneinander. Wer wird das Match gewinnen?

Gleichzeitig heißt es für Fans der Österreich-Mannschaft Daumen halten. In Bukarest wird sie mit der Ukraine um den Ball laufen. Wird Österreich das Spiel für sich entscheiden können?

Um 21 Uhr geht es gleich mit zwei Spielen weiter. Russland trifft in Kopenhagen auf Dänemark und Finnland in St. Petersburg auf Belgien. Welche Mannschaft wird punkten?

Und warum? Wer wird die Tore schießen? Auf welches Spiel freuen Sie sich heute besonders? Und welches Spiel werden Sie sich anschauen? Diskutieren Sie im Forum! (ugc, 21.6.2021)