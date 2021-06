Ein Damm am Rande von Kapstadt. Anfang 2018, nach Jahren anhaltender Dürre, sah sich die Stadt mit einer Frischwasserkrise konfrontiert. Es wurden strenge Wasserrestriktionen erlassen. Der 11. Mai 2018 wurde als "Day Zero" festgelegt: ein Datum, an dem möglicherweise die Wasserversorgung für die Haushalte in der Region abgeschaltet werden könnte und an dem die Menschen an ausgewiesenen Standpunkten Schlange stehen müssten, um ihre Vorräte abzuholen. Glücklicherweise wurde diese Situation dank der Entschlossenheit der Stadt und der lokalen Bevölkerung sowie des willkommenen Regens knapp vermieden. Dennoch soll der "Day Zero" eine Erinnerung daran sein, dass gravierende klimatische Ereignisse immer häufiger werden. Das Bild stammt aus einer Fotoserie mit dem Titel "Day Zero".