Deutsche Medien berichten von Schüssen in Espelkamp, die Polizei bestätigte zwei Tote. Der mutmaßliche Täter ist auf der Flucht

Die Polizei ermittelt, geht aber offenbar nicht von einer Amok-Lage aus. Foto: Getty Images/iStockphoto

Espelkamp – In der Innenstadt von Espelkamp im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen sind am späten Donnerstagvormittag zwei Personen erschossen worden. Das bestätigte die Bielefelder Polizei deutschen Medien.

Der mutmaßliche Täter ist demnach auf der Flucht, die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Behörden gehen aber nicht von einer Amok-Lage aus, wie der Sender NTV unter Berufung auf Polizeiangaben berichtete.

Bei den Toten handelt es sich um einen Mann und eine Frau. Eine Person soll vor einem Wohnhaus getroffen worden sein, die andere in einer Seitengasse in Sichtweite des Hauses. Die betroffene Straße sowie große Teile der Innenstadt in Espelkamp wurden abgesperrt. Über den Hintergrund der Tat ist vorerst noch nichts bekannt. (red, 17.6.2021)