Kevin Friesenbichler hier noch im Dress von Sturm.

Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Riga – Kevin Friesenbichler spielt künftig in der lettischen Fußball-Liga für den FK RFS aus der Hauptstadt Riga. Wie der in der Ganzjahresmeisterschaft aktuell voran liegende Verein am Mittwochabend mitteilte, wurde der Stürmer unter Vertrag genommen. Friesenbichlers Kontrakt bei Sturm Graz war mit Saisonende ausgelaufen, eine neue Übereinkunft wurde nicht erzielt. In der abgelaufenen Saison traf der ehemalige Nachwuchs-Teamspieler fünfmal für Sturm.

Nach vier Jahren trennen sich die Wege von Patrick Farkas und dem FC Red Bull Salzburg. Der 29-jährige Burgenländer spielt zukünftig in der Schweiz für den FC Luzern, wo er einen Vertrag bis Sommer 2023 unterschreibt. (APA, red, 17.6.2021)