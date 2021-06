"Und wer soll das bezahlen?", fragen Unternehmensvertretungen. Zur Erinnerung: Im Jahr 2020 wurden mehr als 18 Milliarden Euro an Unternehmenssubventionen ausbezahlt. Rund 5,5 Milliarden davon flossen in die Kurzarbeit. Der Großteil der Förderungen ging mithin direkt an die Unternehmen. Die Regierung setzte bei den Corona-Hilfen ihre unternehmensfreundliche Politik fort. Jene, die am stärksten unter den Folgen der Pandemie leiden, werden am schwächsten unterstützt. Was wir uns leisten können, ist eine politische Frage und keine Frage der Ressourcen.

Kontra Arbeitslosengeld anheben

Monika Köppl-Turyna

Anfang Juni wurde das Volksbegehren für ein höheres Arbeitslosengeld gestartet. Konkret soll die Ersatzrate von derzeit 55 Prozent auf 70 Prozent des Letzteinkommens angehoben werden. Argumentiert wird damit, dass man so den OECD-Schnitt erreicht. Es wird auch kritisch über das degressive Modell berichtet, bei dem das Arbeitslosengeld mit der Zeit absinkt. Als Argument wird vorgebracht, dass man mit niedrigerem Arbeitslosengeld in "schlechte" Jobs gezwungen wird. Aus meiner Sicht wird hier mit Halbwahrheiten und teilweise unfundierten Behauptungen argumentiert.

Zwei Halbwahrheiten

Erste Halbwahrheit: Für eine Einzelperson ohne Kinder mit einem Durchschnittslohn beträgt im OECD-Schnitt die sogenannte Nettoersatzrate knapp 60 Prozent (inklusive Sozialhilfe und Wohnbeihilfeleistungen). Für Personen mit zwei Drittel des Durchschnittseinkommens sind es tatsächlich knapp 70 Prozent, wobei auch Österreich hier bei 60 Prozent liegt. Viel wichtiger ist dennoch, dass in praktisch allen Ländern diese Ersatzraten schnell sinken und nur für die ersten sechs Monate gelten. Im zwölften Monat liegt die Ersatzrate für Durchschnittsverdiener bei 45 Prozent, für Niedrigverdiener bei 54 Prozent. In Österreich allerdings höher bei 51 Prozent beziehungsweise 58 Prozent. Die Ersatzraten sinken weiter, um nach fünf Jahren bei 33 Prozent zu landen, während es in Österreich weiterhin 51 Prozent sind. Es zeigt sich also – das wird oft verschwiegen –, dass praktisch alle OECD-Länder ein unpopuläres "degressives" Modell anwenden.

Zweite Halbwahrheit: Man wird zum Ergreifen schlechtbezahlter Jobs gedrängt. Diese Aussage stimmt der überwiegenden Mehrheit wissenschaftlicher Literatur zufolge nicht. Die Mehrheit der Studien berichtet, dass die Länge des Bezugs von Arbeitslosengeld keine Auswirkungen auf die Qualität des nächsten Jobs hat. Einige berichten sogar von einem negativen Zusammenhang: je länger die Arbeitslosigkeit, desto niedriger der Lohn. Eine Ausnahme bildet eine Studie aus Österreich, die zeigt, dass ein um neun Wochen längerer Bezug von Arbeitslosengeld zu einem um 0,5 Prozent höheren Gehalt führt. Dieselbe Studie erklärt aber auch den scheinbaren Widerspruch: Eine längere Arbeitslosigkeit führt möglicherweise zu einem besseren "Match", also einer hohen Übereinstimmung von Anforderung und Qualifikation sowie zu einem höheren Lohn. Die Dauer der Arbeitslosigkeit kann aber auch zu einer Abwertung der Qualifikation und zur Stigmatisierung beitragen, was den künftigen Lohn wiederum sinken ließe.

Mehr Anreize

Bei dem degressiven Modell wurde ein niedrigerer Lohn allerdings auch nicht bestätigt. Studien, die die Einführung des degressiven Arbeitslosengeldes unter der sozialdemokratischen Regierung in Ungarn analysieren, kommen zu dem Schluss, dass die Dauer der Nichtbeschäftigung im Schnitt um zwei Wochen sank, während die Wiederbeschäftigungslöhne um 1,4 Prozent stiegen. Sie zeigen weiters, dass eine kürzere Dauer der Arbeitslosigkeit eine Erhöhung des Arbeitslosengeldes am Anfang der Arbeitslosigkeit kostenneutral ausgleichen kann. Womit man doch zwei Ziele erreichen kann: höheres Arbeitslosengeld am Anfang der Arbeitslosigkeit – wie von dem Volksbegehren angestoßen – und mehr Anreize, schneller Jobs anzunehmen. (Monika Köppl-Turyna, 18.6.2021)