Wien – "Message Control – So mies geht's türkis", titelt das Nachrichtenmagazin "News" auf dem Cover seiner aktuellen Ausgabe. Dass man sich "kritisch mit der Rolle der türkisen Führung innerhalb der ÖVP" auseinandergesetzt habe, habe nicht allen gefallen, hieß es am Donnerstagnachmittag in einem "News"-Tweet. Die Konsequenz: "Man teilte uns mit, dass das Finanzministerium in 'News' und in allen anderen Titeln der VGN Medien Holding nichts mehr schalten würde."

Zur VGN-Magazingruppe von Verleger und Mehrheitseigentümer Horst Pirker gehören neben "News" Titel wie "Woman", "Trend", "TV-Media" oder "Gusto". Der STANDARD hat das Finanzministerium um eine Stellungnahme gebeten. (red, 17.6.2021)