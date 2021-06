Locatellis Marktwert entwickelt sich aktuell rasant nach oben. Foto: EPA / Ettore Ferrari

In Italien wird er bereits als neuer Andrea Pirlo gehandelt: Manuel Locatelli hat die Gelegenheit am Schopf gepackt. War der 23-jährige Mittelfeldspieler der Squadra Azzurra eigentlich nur als Ersatz für PSG-Star Marco Verratti vorgesehen, so hat sich der Senkrechtstarter des Serie-A-Klubs Sassuolo Calcio am Mittwoch in seinem zwölften Länderspiel (Debüt im Herbst 2020 gegen die Niederlande) endgültig in die Herzen der Tifosi gespielt. Mittels Zeigefingern angedeuteten "T"s grüßte er via TV-Kameras aber nicht die Fans sondern seine Freundin Tessa.

Als der "Man of the Match" kurz vor Schlusspfiff das Feld verließ, wurde er mit stehenden Ovationen bedacht. Auch Trainer Roberto Mancini applaudierte dem zweifachen Torschützen beim 3:0 gegen die Schweiz. Bei der Pressekonferenz rückte auch "Loca" – dem Beispiel Ronaldo folgend – die Cola-Flaschen zur Seite. Nach den schweren Zeiten wollen er und seine Kollegen den Menschen "Freude schenken. Wir spielen, um sie glücklich zu machen."

Eigentlich ist der Sohn eines Bankangestellten und einer Hausfrau ("die Schlüsselfigur meines Lebens") aus Lecco am Comer See kein Knipser. Der bescheidene, sensible Typ verfügt aber über enorme Qualitäten. Er ist zweikampfstark, ein exzellenter Techniker, Regisseur und eine Passmaschine (Mit 94 Prozent gelungene Zuspiele war er im zweiten Gruppenspiel Italiens Bester gegen die "Nati"). Er passt haarscharf in das offensive, dem Catenaccio abschwörende Team Italiens. Kein Wunder, dass namhafte Klubs wie Real Madrid oder Borussia Dortmund bereits am U19-Vizeeuropameister von 2016 interessiert sind. Bis zu 40 Millionen Euro Ablöse wären für ihn schon fällig.

Seinen Fähigkeiten verdankte der Rechtsfuß, der als Teenager Riccardo Montolivo nacheiferte, den Wechsel von der Jugendabteilung von Atalanta Bergamo zum AC Milan 2010. Nach einem kleinen Leistungstief kam er 2018 zu Sassuolo, wo der Sechser zum variabel einsetzbaren Leistungsträger (Tuttocampista) reifte und zuletzt eine herausragende Saison spielte. In der abgelaufenen Spielzeit zeichnete er für die meisten Pässe in der Liga verantwortlich, führte sein Team auf Rang acht.

Als Kind träumte der Fan von Mord ist ihr Hobby von einem Job als Privatdetektiv. Auf seiner Tasche prangte ein Label mit der Aufschrift "Manuel Locatelli, FBI Agent". Und in seinem Zimmer hing ein Poster von Legende Pirlo. (Thomas Hirner, 18.6.2021)