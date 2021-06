Immer wieder werden in Nigeria Schulkinder entführt. Im Bild: Im Frühling entführte Schülerinnen nach ihrer Freilassung. Foto: AP / Sunday Alamba

In Nigeria sind nach Angaben der Polizei erneut dutzende Schülerinnen und Schüler entführt worden. Bewaffnete hätten sich bereits am Donnerstag mit Gewalt Zugang zu dem Schulgebäude im Bundesstaat Kebbi verschafft und dabei einen Sicherheitsbeamten erschossen, teilte die Polizei mit. Nach Angaben einer Lehrerin sind mutmaßlich mehr als 80 Kinder in der Gewalt der Kidnapper, die meisten von ihnen Mädchen. Auch fünf Lehrkräfte der staatlichen Schule in der abgelegenen Ortschaft Birnin Yauri seien entführt worden. Die Behörden erklärten, derzeit laufe die Suche nach den Vermissten.

Lösegeld erpressen

In Nigeria werden immer wieder Kinder und Jugendliche aus Schulen im Nordwesten des Landes entführt, die zum Teil bis heute noch nicht wieder aufgetaucht sind. Die Täter wollen oft Lösegeld erpressen. Auch die radikalislamische Gruppe Boko Haram hat schon solche Taten begangen. (Reuters, 18.6.2021)