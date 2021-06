DerStandard.at erreichte in der Studie Momentum Wien in sechs von 14 Parametern Platz eins. Httpool und Teads.tv folgen auf den Plätzen zwei und drei

Das Ergebnis der Onlinevermarkterstudie auf Papier. Foto: Momentum Wien

Wien – Die Wiener Kommunikationsagentur Momentum Wien hat zum vierten Mal das Image der heimischen Online-Vermarktungsunternehmen unter die Lupe genommen. Dafür befragte das Marktforschungsinstitut MindTake Research Mitarbeiter in Mediaagenturen sowie Online-Marketing-Verantwortliche auf Auftraggeberseite.

Den besten Notendurchschnitt aller Online-Vermarktungsunternehmen über alle 14 abgefragten Parameter hinweg – nämlich 1,495 – erreichte derStandard.at. Dahinter klassierte sich httpool mit einem Mittelwert von 1,592 auf Rang zwei sowie Teads.tv mit einem Mittelwert von 1,641 auf Rang drei, teilte Momentum Wien in einer Aussendung mit.

Die weiteren Plätze

Der Vorjahresdritte willhaben erreichte mit einem Mittelwert von 1,758 den vierten Platz. Der fünften Gesamtrang ging an RMA Digital mit einem Notendurchschnitt von 1,759. Auf den Plätzen sechs bis zehn im Image-Check der Online-Vermarkter liegen United Internet Media (UIM), heute.at, Content Garden, YOC und SevenOne Display Network.

"Dass derStandard.at im Gesamtranking Platz eins belegt hat, ergibt sich daraus, dass sich der Vermarkter in 6 von 14 Parametern an der allerersten Stelle klassieren konnte, nämlich in den Parametern Servicequalität, Kampagnensteuerung, Reporting (Ex-Post), Umsetzungsqualität, Individuelle Werbeplätze und Erfüllung der vereinbarten Leistung", heißt es.

Bekanntheit

Am spontan bekanntesten unter den heimischen Online-Vermarktern ist laut Momentum-Studie ORF Enterprise mit 75,0 Prozent vor COPE (vormals styria digital one) mit 59,1 Prozent. Auf dem dritten Platz landet derStandard.at mit 54,5 Prozent. (red, 18.6.2021)