Niederlage für die Brooklyn Nets mit Kevin Durant (li). Die Bucks um Giannis Antetokounmpo (re) glichen aus. Foto: EPA/MATT MARTON

Milwaukee (Wisconsin) – Die Brooklyn Nets haben den vorzeitigen Einzug ins Finale der Eastern Conference in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA verpasst. Durch die 89:104-Niederlage am Donnerstag (Ortszeit) bei den Milwaukee Bucks steht es in der "best of seven"-Serie 3:3. Das Entscheidungsspiel findet am Samstag in Brooklyn statt.

Die Bucks waren von Beginn an dominant und gerieten nie in Rückstand. Wichtige Stützen waren Khris Middleton mit 38 Punkten und Giannis Antetokounmpo mit 30 Punkten. Die Entscheidung fiel knapp neun Minuten vor dem Ende, als die Hausherren sich mit einem 14:0-Lauf einen Vorsprung erarbeiteten. James Harden war im zweiten Spiel nach seiner Genesung offenbar noch nicht im Vollbesitz seiner Kräfte und kam auf 16 Punkte, Kevin Durant verbuchte bei den Verlierern 32 Punkte. (APA/dpa, 18.6.2021)

NBA-Ergebnis vom Donnerstag

Play-off-Viertelfinale ("best of seven") – Eastern Conference:

Milwaukee Bucks – Brooklyn Nets 104:89 (Stand in Serie: 3:3)