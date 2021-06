Immer wieder polarisiert die Straßenfotografie rund um das Thema Privatsphäre. Besonders heutzutage ist man sehr darauf bedacht, was man im Internet von sich präsentiert und was nicht. Ich denke, in der Straßenfotografie liegt es vor allem in der Verantwortung des Fotografen, der Fotografin, respektvoll und mit Bedacht zu dokumentieren. Und genau mit dieser Herangehensweise fotografiere ich unter anderem die Fotoserie "Die nächste Generation".



Fast intimer Moment zwischen Mutter und Kind. Foto: Philipp Mohnberg

Theseustempel. Foto: Philipp Mohnberg

Familie geht über die Straße. Foto: Philipp Mohnberg

Sonnenuntergang Hauptbahnhof Wien. Foto: Philipp Mohnberg

Kleines Kind ganz groß. Foto: Philipp Mohnberg

(Philipp Mohnberg, 22.6.2021)