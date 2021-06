Obst und kühle Getränke sind nur eine Art, die heißen Homeoffice-Tage erträglicher zu gestalten. Foto: imago images/Westend61

Während die einen bei Temperaturen jenseits der 30 Grad Celsius überlegen, wo der strategisch beste Platz im Freibad ist, heißt es für andere konzentriert arbeiten. So viele Vorzüge das Homeoffice während Corona hat, vermissen jetzt wohl einige ihr klimatisiertes Büro.

Doch auch wenn im eigenen Zuhause nicht die kühle Luft einer Klimaanlage durch die Zimmer weht, gibt es einige Tipps und Tricks, damit die Arbeit im Homeoffice nicht zur Hitzetortur wird.

1. Richtig lüften

Wer morgens ein paar Dinge beachtet, zerfließt mittags nicht am Arbeitstisch. Dazu gehört vor allem das richtige Lüften. Öffnen Sie morgens vor 10 Uhr alle Fenster. Am besten schaffen Sie Zugluft.

Dann heißt es stark sein. Auch wenn Sie bei Hitze instinktiv alle Fenster und Türen aufreißen wollen: Lassen Sie sie geschlossen. Sonst war das frühe Lüften umsonst, und Sie lassen die Hitze herein.

2. Fenster verdecken

Dunkeln Sie Ihre Fenster ab – vor allem jene, die nach Westen oder Süden ausgerichtet sind. Im Idealfall halten Außenjalousien oder Rollläden die Hitze draußen. Sie können die Fenster an Ihrem Arbeitsplatz aber auch mit Vorhängen oder notfalls mit Tüchern abdunkeln.

Diese Fensterabdeckung ist eher gut gemeint statt gut geeignet. Im Idealfall halten Außenjalousien die Hitze draußen. Foto: imago images/Westend61

3. Richtig anziehen

Einer der großen Pandemiegewinner war wohl der Pyjama. Plötzlich war er bürotauglich – zumindest im Homeoffice. Auch im heißen Sommer kann der Pyjama-Look aber Inspiration bieten. Weite Schnitte, atmungsaktive Stoffe und vor allem Bequemlichkeit sollten Ihre Kriterien für ein Hitze-Homeoffice sein.

Wenn Sie für die eine oder andere Videokonferenz professioneller aussehen möchten, sind Blusen und Hemden aus Leinen eine schicke und hitzetaugliche Option.

4. Obst und Gemüse statt deftiger Mahlzeiten

Schwere Speisen belasten den Körper während der Hitze noch mehr. Das Gesundheitsportal des Gesundheitsministeriums empfiehlt deshalb, statt deftiger Mahlzeiten auf Salate und kalte Suppen umzusteigen.

Trotz Hitze sind kleine Snacks während des Arbeitstages erlaubt. Statt Schokolade oder süßer Kekse kann es aber erfrischender sein, zu Obst und Gemüse zu greifen. Kirschen, Wassermelonen oder Gurken und Tomaten haben einen hohen Wasseranteil. Gekühlt sind sie ein idealer Snack an heißen Tagen.

5. Weniger Kaffee, mehr Tee

Eine schlechte Nachricht für Kaffeeliebhaber: Versuchen Sie während der heißesten Tage so gut es geht auf Kaffee zu verzichten. Das Koffein kann ihren Kreislauf weiter belasten. Wer dennoch nicht auf ein warmes Getränk während der Arbeit verzichten will, sollte Wasser für einen Pfefferminztee aufsetzen. Das enthaltene Menthol gaukelt dem Körper Kühlung vor.

6. Richtig trinken

Es gilt nicht nur an den heißesten Tagen: Trinken Sie ausreichend Flüssigkeit. Es muss aber kein eisgekühltes Getränk sein. Tatsächlich ist ein sehr kaltes Getränk im ersten Moment zwar befriedigend, bringt den Körper aber dazu, sich danach wieder aufzuwärmen. Experimentieren Sie am besten selbst, welche Getränke Sie im Homeoffice am besten kühlen und vor allem bei Laune halten.

7. Ein bisschen baden gehen

Wenn Sie nicht das Glück haben, an einem Pool oder See zu wohnen, heißt Homeoffice meist auch, dass Sie im Trockenen bleiben müssen, während gefühlt alle anderen am Strand rumhängen. Sie können sich aber zumindest ein bisschen im Nassen kühlen. Das Fußbad ist quasi der Pool des kleinen Mannes. Das Wasser muss nicht eiskalt sein, damit Sie sich danach erfrischter fühlen.

Obst und Gemüse sind gerade in heißeren Zeiten ein bekömmlicherer Snack als fettige und sehr süße Speisen. Foto: imago images/Westend61

8. Kühle Lappen

Im Homeoffice ist auch möglich, was viele wohl unangenehmen Kollegen mal gewünscht haben: brausen gehen. Sie können sich in der Mittagspause oder zwischendurch eine kurze kühlende Dusche gönnen.

Wenn dafür mal keine Zeit ist: Legen Sie ein paar feuchte Handtücher oder Waschlappen in Ihren Kühlschrank. Wenn die Hitze zu viel wird, legen Sie sich ein Tuch in den Nacken und genießen Sie die Abkühlung.

9. Ventilatoren richtig nutzen

Ein Ventilator kühlt zwar nicht die heiße Luft, aber er tauscht sie aus. Platzieren Sie ihn tagsüber also so, dass er mit der Rückseite in einen kühleren Raum zeigt und mit der Vorderseite zu Ihnen. Auch wenn es verlockend ist: Versuchen Sie, den Ventilator nicht ständig direkt auf sich zu richten. Es drohen sonst Verspannungen, und auch Ihre Augen können angegriffen werden.

10. Früher arbeiten

Wer mit einer Gleitzeitregelung arbeitet, kann die Flexibilität im Sommer ausreizen. Ein früherer Arbeitsbeginn bedeutet, dass mehr produktive Arbeitsstunden in die kühlere Zeit des Tages fallen. Außerdem genießen Sie im Idealfall den Vorteil, die heißesten Stunden des Tages dort zu verbringen, wo sie keine Lästigkeit, sondern Genuss sind: im Schwimmbad oder am See. (Ana Grujić, 18.6.2021)