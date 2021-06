Foto: Tyrolia

Diese mitreißende Liebesgeschichte ist nicht nur aus den zwei Perspektiven der jugendlichen Hauptfiguren, sondern auch sonst sehr ungewöhnlich erzählt: Der Text ist jeweils in ganz kurzen Versen, die auch Gedichtzeilen sein könnten, gehalten. Polaroids im ersten, Zeichnungen im zweiten Teil führen die Geschichte auf einer bildlichen Ebene weiter. Esther, die sich im Strandurlaub um ihre kleine Schwester Flippa kümmern muss, weil die Eltern mit ihrer scheiternden Ehe beschäftigt sind, verliebt sich in Salomon. Er verbringt viel Zeit mit Aisha, die während ihrer gemeinsamen Flucht aus einem afrikanischen Land von seiner Familie aufgenommen wurde. Sommerliebe trifft Fluchtgeschichte – und dabei werden in wunderbar poetischer Sprache Fragen aufgeworfen, die uns alle betreffen:

Oder ist zuhause

irgendwo innen,

tragbar,

mitnehmbar,

überallhin?

Tyrolia Verlag Kinderbuch