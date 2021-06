Die E3 2021 ist vorbei, und der präsentierte Schwall an Spielen von Microsoft, Bethesda, Nintendo, Ubisoft und Square Enix ist enorm. Doch welche wichtigen Titel haben auf der größten Games-Konferenz des Jahres gefehlt? Da Sony dem Event ferngeblieben ist, und Nintendo mit seiner "Direct"-Show Ankündigungen immer wieder in die eigene Hand nimmt, kommen einige Spiele zusammen, die noch etwas länger auf sich warten lassen. Es folgt eine Auswahl an Titeln, die für die kommenden Jahre geplant sind.

"Metroid Prime 4"

Viel Freude sorgte die überraschende Ankündigung des verschollenen 2D-Sidescrollers "Metroid Dread". Über die neueste Fortsetzung der "Metroid Prime"-Reihe gab es jedoch noch keine Neuigkeiten. Das Spiel wurde bereits 2017 auf der E3 angekündigt. Noch gibt es keine Trailer oder Fotos zu "Metroid Prime 4", nur das Logo ist bekannt.

2019 versicherte Nintendo, dass sich das Spiel weiterhin in der Entwicklung befindet, jedoch musste diese von neu angefangen werden, dieses Mal in Zusammmenarbeit mit Retro Studio, dem Macher der originalen "Metroid"-Trilogie. Auf der diesjährigen E3 bestätigte Nintendo, dass an "Metroid 4" weiterhin hart gearbeitet werde.

Foto: Screenshot/Nintendo

"Final Fantasy 7 Remake II"

Der erste Teil der "Final Fantasy 7 Remake"-Reihe ist im April 2020 erschienen. Die Neuauflage des 24 Jahre alten Playstation-1-Hits wird mit einem weiteren Teil fortgesetzt. Auf Square Enix‘ E3-Präsentation wurde jedoch kein Wort über das Remake verloren.

Vor kurzem veröffentlicht wurde aber ein kostenloses DLC für die PS5-Version, mit aufpolierter Grafik und einer Bonusepisode namens "INTERmission", in der man die Geschichte von Yuffie verfolgt.

PlayStation

"Beyond Good & Evil 2"

2017 wurde "Beyond Good & Evil 2" auf der E3 angekündigt. Der Ubisoft-Titel ist eine überraschende Fortsetzung des beliebten Adventure-Games aus 2003. Neuigkeiten über die Entwicklung des Spiels gab es immer wieder, 2020 verabschiedete sich der Director Michel Ancel vom Projekt, kündigte jedoch an, dass die Entwicklung des Spiels auch ohne ihn vorranschreiten würde.

Ubisoft North America

"Suicide Squad: Kill the Justice League"

Das Games-Studio Rocksteady kündigte bereits vorab an, dass das Spiel zu den DC-Antihelden "Suicide Squad" nicht auf der E3 2021 erscheinen werde. Der Release ist laut Warner Bros. für 2022 geplant, andere Details zum Gameplay sind noch nicht bekannt.

DC

"Hogwarts Legacy"

Das "Harry Potter"-Franchise kommt zurück auf die Konsolen und PCs der Muggel-Welt. Ähnlich wie "Suicide Squad" möchte Warner Bros. weitere Details zum lang erwarteten "Hogwarts Legacy" für einen späteren Zeitpunkt aufheben. Das Spiel soll im 19. Jahrhundert stattfinden. Spielerinnen und Spieler können im RPG selber zum Hogwarts-Schülern werden. Die Veröffentlichung wurde laut Gamespot auf 2022 verschoben.

PlayStation

"Final Fantasy XVI"

Letztes Jahr sorgte Sony mit der Ankündigung eines brandneuen "Final Fantasy"-Titels für Aufregung bei seinem PS5-Event. Ähnlich wie andere "Final Fantasy"-Titel könnte auch der 16. Teil ein temporärer Playstation-Exklusivtitel sein. Dies könnte der Grund dafür sein, dass es auf der E3 2021 keine Neuigkeiten gab.

PlayStation

"Fable"

Microsoft und Bethesda sorgten auf der E3 2021 für ein Spiele-Feuerwerk. Nicht mit dabei waren jedoch Neuigkeiten zum lang erwarteten Comeback der Fantasy-RPG-Reihe "Fable". Das neue Spiel kündigten die "Forza"-Entwickler Playground Games zuletzt 2020 beim Xbox-Games-Showcase an.

Xbox

"Pokemon Legends: Arceus"

Anfang des Jahres kündigte Nintendo "Pokemon Legends: Arceus" an, und sorgte damit für Spannung unter Spielerinnen und Spielern. Anders als bisherige Pokemon-Titel soll das neue Nintendo Switch-Spiel in der historischen Sinnoh-Region stattfinden. Neben dem neuen Trailer zu "Zelda: Breath of the Wild 2" wäre "Pokemon Legends: Arceus" eher untergegangen. Erscheinen soll es am 28. Jänner.

Nintendo South Africa Distributor

"The Elder Scrolls VI"

Seit "The Elder Scrolls V: Skyrim" sind bereits 10 Jahre vergangen. Auf der E3 2018 kündigte Bethesda den sechsten Teil an und erwähnte es seither kein einziges Mal. Nun steht das Science-Fiction-RPG "Starfield" im Rampenlicht Bethesdas und soll 2022 erscheinen.

Bethesda Softworks

"Avowed"

Obsidians Fantasy-RPG "Avowed" wurde erst letztes Jahr mit einem Trailer angeteasert. Das First-Person-Abenteuerspiel sieht der "The Elder Scrolls"-Reihe sehr ähnlich und soll für die Xbox Series X veröffentlicht werden.

Xbox

(hsu, 18.6.2021)