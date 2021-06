Am Mittwoch trifft Antony Blinken die scheidende deutsche Kanzlerin Angela Merkel in Berlin

Das deutsche Bundeskanzleramt wird am Mittwoch US-Außenminister Antony Blinken empfangen. Foto: EPA/MIKHAIL METZEL/SPUTNIK/KREMLIN POOL

Wenige Tage nach dem Gipfeltreffen der EU-Spitzen mit US-Präsident Joe Biden kommt der amerikanische Außenminister nach Europa. Antony Blinken werde in der kommenden Woche nach Deutschland, Frankreich und Italien reisen, teilte das Außenministerium in Washington am Freitag mit.

In Berlin werde er an der zweiten Libyen-Konferenz teilnehmen, in Paris sei ein Treffen mit Präsident Emmanuel Macron geplant, und in Italien stehe eine Konferenz zum Kampf gegen die Extremistenmiliz "Islamischer Staat" und ein Außenministertreffen der G20-Staaten auf dem Programm.

Ein Sprecher der deutschen Bundesregierung sagte, Bundeskanzlerin Angela Merkel werde Blinken am Mittwoch im Kanzleramt empfangen. Vor einigen Tagen bereits hatte sie Biden auf dem G7-Gipfel getroffen. Am 15. Juli reist Merkel nach Washington.

Nord Stream 2

Auch der deutsche Außenminister Heiko Maas wird nach Angaben seines Hauses mit Blinken zusammenkommen. Anlass des Besuchs sei zum einen die Libyen-Konferenz im Auswärtigen Amt. Maas und Blinken würden aber auch bei einem bilateralen Treffen über alle anderen außenpolitischen Fragen sprechen. Ob es dabei auch um die umstrittene Gaspipeline Nord Stream 2 durch die Ostsee gehen wird, blieb offen. Die USA sind gegen das milliardenschwere Projekt, das mehr russisches Gas nach Westeuropa bringen soll. Die deutsche Bundesregierung unterstützt das Vorhaben hingegen.

Blinken plant den Angaben zufolge im Rahmen der Europatour auch einen Besuch des Vatikan. Beim Gipfel EU/USA in der vergangenen Woche hatten sich beide Seiten unter anderem darauf geeinigt, ihren Handelsstreit zu beenden.

In einem ersten Schritt wurde der Disput über staatliche Subventionen für die Flugzeugbauer Airbus und Boeing für fünf Jahre auf Eis gelegt. Biden hatte erklärt, man werde nun stärker kooperieren, um unfaire Handelspraktiken Chinas zu parieren. Blinken hatte Biden begleitet. (Reuters, 18.6.2021)