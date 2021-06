Joe Biden (rechts) macht offiziell, was viele in der afroamerikanischen Community schon längst lebten: Der 19. Juni wird ein Feiertag. Foto: JIM WATSON / AFP

In den USA gibt es Feiertage, die immer auch ein wenig den Rhythmus des Landes bestimmen. Am Memorial Day, dem letzten Montag im Mai, wird nicht nur der Kriegstoten gedacht, an dem Tag beginnt auch die Sommersaison, was man schon daran erkennt, dass überall die Freibäder öffnen. Der Labor Day, der erste Montag im September, erinnert nicht nur an die Kämpfe der Arbeiterbewegung, er steht auch für das gefühlte Ende des Sommers. Am Independence Day, dem 4. Juli, feiert die Republik im Zeichen opulenter Feuerwerke und nicht minder opulenter Grillpartys das Ende der britischen Kolonialherrschaft. Am Thanksgiving Day im November geht es theoretisch um die Pilgerväter, die auf der Mayflower über den Atlantik segelten, während sich praktisch alles um den Truthahn mit Preiselbeersauce dreht. Dann wären da noch Martin Luther King Day, Presidents' Day, Columbus Day und Veterans' Day. Nun kommt ein neuer säkularer Feiertag hinzu, der 19. Juni, June Nineteenth, mit dem landestypischen Faible für Abkürzungen schlicht Juneteenth genannt.

Zurück geht es auf eines der letzten Kapitel des amerikanischen Bürgerkriegs, auch wenn der zu dem Zeitpunkt eigentlich schon beendet war. Am 19. Juni 1865 marschierten Truppen der Nordstaaten in Galveston ein, eine texanische Küstenstadt am Golf von Mexiko. Ihr Kommandeur, ein Generalmajor namens Gordon Granger, gab Befehle, die versklavten Schwarzen in Texas, mehr als einer Viertelmillion Menschen, die Freiheit brachten. Zwar hatte der Präsident Abraham Lincoln die Sklaven der Südstaaten bereits mit der Emancipation Declaration, in Kraft getreten am 1. Januar 1863, für frei erklärt. Zwar hatten die Konföderierten des Südens bereits im April kapituliert, sodass durchgesetzt werden konnte, was Lincoln verfügte. Bis aber Grangers Soldaten das ferne Galveston erreichten, blieb in Texas alles beim Alten. Da Sklavenbesitzer den Anschein erweckten, als hätte sich nichts geändert, erfuhren die Unterjochten erst mit zwei Monaten Verspätung, dass sich Grundlegendes geändert hatte.

Schwarzes Amerika feiert schon lange

Seither markiert der 19. Juni 1865 das tatsächliche Ende der Sklaverei, eine Wende, die das schwarze Amerika seit langem feiert, während das weiße sie eher ignorierte. Letzteres änderte sich mit dem Tod George Floyds, dem ein Polizist in Minneapolis neun Minuten lang das Knie in den Nacken drückte. Der Protestwelle, die durchs Land rollte, folgte, jedenfalls in Bezug auf Juneteenth, ein Sinneswandel im US-Kongress. Am Dienstag beschloss der Senat einstimmig, das Kapitel offiziell zu feiern. Am Mittwoch folgte das Repräsentantenhaus, wobei nur 14 der 435 Abgeordneten, allesamt Republikaner, mit Nein stimmten. Am Donnerstag setzte Präsident Joe Biden, gerade zurückgekehrt aus Europa, seine Unterschrift unter das entsprechende Gesetz. "Große Nationen", sagte er, auf die Sklaverei anspielend, "blenden ihre schmerzlichsten Kapitel nicht aus, sie stellen sich ihnen". Als Martin Luther King, der 1968 ermordete Bürgerrechtsprediger, mit einem Feiertag geehrt werden sollte, vergingen 15 Jahre, ehe das Parlament nach hartem Ringen Beschlüsse fasste. Im Vergleich dazu hat man diesmal rasend schnell Nägel mit Köpfen gemacht.

Dann wäre da noch Opal Lee, eine Afroamerikanerin, die sich im Alter von 89 Jahren vornahm, die 1.400 Meilen (circa 2.250 Kilometer) von ihrem texanischen Wohnort Fort Worth nach Washington zu Fuß zurückzulegen. Pro Tag wollte sie zweieinhalb Meilen schaffen, was Symbolwert hatte, denn zwischen Lincolns Emancipation Declaration und dem Dekret des Generals Granger in Galveston lagen einst etwa zweieinhalb Jahre. Am Ende beließ es die heute 94-Jährige dabei, hier und da symbolische zweieinhalb Meilen zu laufen – immer noch bewundernswert angesichts ihres Alters. Parallel dazu organisierte Opal Lee eine Unterschriftensammlung. Im Kongress, begründete sie es neulich in einem Interview, sollten sie wissen, dass es nicht nur "eine alte Dame in Tennisschuhen" sei, die diesen Feiertag fordere. (Frank Herrmann aus Washington, 18.6.2021)