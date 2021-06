Shaqiri steht mit der Schweiz nach der Niederlage gegen Italien unter Druck. imago images/Independent Photo/Fabrizio Corrade

Rom/Baku – Am Sonntag (18 Uhr) findet der finale Spieltag der Euro-Gruppe A statt. Italien steht bereits fix im Achtelfinale, will gegen Wales aber die Tabellenführung behaupten. Die Waliser müssen sich auch nach hinten absichern und Platz zwei vor der Schweiz behalten. Die Türkei kann mit einem Sieg gegen die Schweiz noch Dritter werden.

Italiens Traumserie

Italien ist seit 29 Spielen (24 Siege, fünf Unentschieden) unbesiegt, zuletzt gab es zehn Erfolge in Serie mit 31:0 Toren. Wales gastiert am Sonntag in Rom und ist nach dem 2:0 gegen die Türkei in der Grupp A noch voll im Rennen ums Achtelfinale.

Freilich wird bezweifelt, dass Gareth Bale und Co Italien ärgern können. Die Azzurri um Keeper Gianluigi Donnarumma sind in 965 Minuten ohne Gegentor geblieben, der Start in die EM war grandios, jeweils 3:0 gegen Türkei und Schweiz.

Bale hat gegen die Türken einen Elfer verschossen, verpasste die große Chance auf seinen ersten Treffer im Team seit 20 Monaten. Zuletzt hatte er am 19. Oktober 2019 beim 1:1 gegen Kroatien getroffen. 13 Länderspiele oder 920 Minuten blieb Bale (94 Spiele, 33 Tore) seitdem ohne Treffer für die Dragons. "Ich will das ändern."

Rechenspiele

Rechenspiele lassen sich kaum vermeiden. Doch bevor die Schweizer mit einem Auge auf das Ergebnis von Wales in Rom blicken, müssen die Eidgenossen ihre Hausaufgaben machen. Bei einem eigenen Sieg, einer walisischen Niederlage und einer letztlich besseren Tordifferenz wäre die Nati sicher im Achtelfinale. Retten könnte beide Teams der Modus, der auch die vier besten Gruppendritten weiterkommen lässt.

Aus Sicht der Türkei ist klar: Nur bei einem Sieg bleibt Hoffnung. Die Schweizer Presse ließ kein gutes Haar an der Nati, vor allem nicht an den Blondschöpfen Granit Xhaka und Manuel Akanji. Neben der "Friseur-Affäre" gab es aus der Heimat die Forderung nach einem "Rettungsakt". Die Medien in der Türkei haben längst resigniert. "Lasst uns nach Hause gehen", titelte Hürriyet. (red, 18.6.2021)

Mögliche Aufstellungen zum Fußball-EM-Spiel Italien – Wales am Sonntag in Rom:

Gruppe A, 3. Runde:

Italien – Wales (Rom, Stadio Olimpico, 18.00 Uhr/live ORF 1, SR Hategan/ROU)

Italien: 21 Donnarumma – 2 Di Lorenzo, 15 Acerbi, 19 Bonucci, 13 Emerson – 16 Cristante, 8 Jorginho, 5 Locatelli – 14 Chiesa, 17 Immobile, 20 Bernardeschi

Ersatz: 1 Sirigu, 26 Meret – 4 Spinazzola, 23 Bastoni, 25 Toloi, 6 Verratti, 7 Castrovilli, 12 Pessina, 18 Barella, 9 Belotti, 22 Raspadori, 11 Berardi, 10 Insigne

Es fehlen: 24 Florenzi (Wade), 3 Chiellini (Oberschenkel)

12 Ward – 14 C. Roberts, 22 Mepham, 6 Rodon, 4 B. Davies – 7 Allen, 16 Morrell – 10 Ramsey, 20 James, 11 Bale, – 13 Moore

Ersatz: 1 Hennessey, 21 A. Davies – 2 Gunter, 3 N. Williams, 8 Wilson, 15 Ampadu, 17 Norrington-Davies, 5 Lockyer, 24 Cabango, 18 J. Williams, 19 Brooks, 23 Levitt, 25 Colwill, 26 Smith, 9 T. Roberts

Schweiz – Türkei (Baku, Olympiastadion, 18.00 Uhr/live ORF 1, SR Vincic/SVN)

Schweiz: 1 Sommer – 4 Elvedi, 22 Schär, 5 Akanji – 2 Mbabu, 8 Freuler, 10 G. Xhaka, 13 R. Rodriguez – 23 Shaqiri – 7 Embolo, 9 Seferovic

Ersatz: 12 Mvogo, 21 Omlin – 3 Widmer, 17 Benito, 24 Omeragic, 25 Cömert, 26 Lotomba, 6 Zakaria, 11 Vargas, 14 Zuber, 15 Sow, 16 Fassnacht, 20 Fernandes, 18 Mehmedi, 19 Gavranovic

Türkei: 23 Cakir – 2 Celik, 22 Ayhan, 4 Söyüncü, 13 Meras – 5 Okay Yokuslu – 7 Ünder, 6 Ozan Tufan, 10 Calhanoglu, 9 Karaman – 17 B. Yilmaz

Ersatz: 1 Günok, 12 Bayindir – 15 Kabak, 18 R. Yilmaz, 3 Demiral, 25 Müldür, 8 Toköz, 11 Yazici, 14 Antalyali, 19 Kökcü, 20 Ömür, 21 Kahveci, 24 Aktürkoglu, 26 Dervisoglu, 16 Ünal