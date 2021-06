Etat-Streamingtipps der Woche



GELATI, GELATI!

Luca Alberto und Luca mischen im neuen Pixar-Film von Regisseur Enrico Casarosa ein idyllisches Küstendorf an der italienischen Riviera in den 1950er-Jahren ganz schön auf. An Land sind sie braun gelockte Buben, unter Wasser mutieren sie zu Seemonstern. Animationsspaß mit viel Sonne, Pasta, Gelati und einer roten Vespa. Disney+

IMMER IN BEWEGUNG BLEIBEN

Physical Die 80er-Jahre sind zurück, Rose Byrne spielt die pflichtbewusste Hausfrau Sheila Rubin, für die Aerobic so etwas wie ihre persönliche Quelle zur Erlösung wird. Wiedersehen mit engen Bodys in Pastell garantiert. Apple TV+

MYSTISCH

Katla Es passieren gar seltsame Dinge in Island. Nach einem Vulkanausbruch tauchen Menschen plötzlich aus dem ewigen Eis auf, alte Legenden werden zur Realität. Was ist echt? Und spielt das überhaupt eine Rolle? Achtteilige Mysteryserie von Sigurjón Kjartansson und Baltasar Kormákur. Netflix

SEXUELLE ÜBERGRIFFE

Die Meute Eine Gruppe Schülerinnen aus Santiago de Chile setzt sich gegen den übergriffigen Lehrer Ossandón zur Wehr und besetzt das Schulgebäude. Aber die Schulleitung sieht keinen Grund, den Ruf des Lehrers zu schädigen. Bis Anführerin Bianca verschwindet. Acht Folgen. Arte-Mediathek

"Nein heißt Nein": Die Schülerinnen der Santa-Inés-Schule in Santiago de Chile protestieren gegen sexuelle Übergriffe eines Lehrers – "Die Meute", acht Folgen in der Arte-Mediathek. Foto: Arte/Fabula

Switchlist – die Etat-Fernsehtipps für Samstag



20.15 DOKUMENTATION

Rätselhafte Hundemumien Das Tieropferritual gehört zu den letzten ungelösten Rätseln Alt-Ägyptens. Eine Archäologin sammelt Indizien für einen gigantischen Betrug der antiken Priester an den Gläubigen. Bis 21.10, Arte

20.15 DOKUMENTATION

ORF-Legenden: Paula Wessely Gabriele Flossmann spürt in ihrer Doku den Licht- und Schattenseiten der Schauspielerin nach und dem, was ihren Schauspielstil bis heute modern macht. Im Anschluss um 21.05 geht es um Wesselys Schwager Paul Hörbiger, ab 21.55 beleuchtet eine zweiteilige Dokumentation Die Hörbigers – Eine Schauspieldynastie. Bis 23.40, ORF 3

21.10 MAGAZIN

Narbonne. Das zweite Rom Heute eine ruhige Provinzstadt in Südfrankreich, war Narbonne einst eine der bedeutendsten Metropolen des Römischen Reiches. Bis 22.40, Arte

22.40 THRILLER

Zodiac – Die Spur des Killers (USA 2007, David Fincher) Die Geschichte der Suche nach einem Serienmörder im San Francisco der 1960er-Jahre erzählt David Finchers melancholischer Ensemblefilm aus der Perspektive der im Dunkeln tappenden Ermittler. Jake Gyllenhaal verkörpert einen schüchternen Karikaturisten, für den der Fall zur Obsession wird. Bis 1.15, Servus TV

23.05 DRAMA

Rabbit Hole – Neue Wege (USA 2010, John Cameron Mitchell) Der Unfalltod des Sohnes stürzt das Ehepaar Becca (Nicole Kidman) und Howie Corbett (Aaron Eckhart) in eine Krise. Trost und Zuflucht findet die Hausfrau Becca ausgerechnet bei jenem jungen Mann, der das Unfallauto steuerte. Fein beobachtet und gespielt. Bis 0.30, 3sat

1.35 GANGSTERFILMKLASSIKER

Rififi (Du rififi chez les hommes, F 1954, Jules Dassin) Eine Viererbande plant einen spektakulären Juwelenraub, Gefahr kommt nicht nur von der Polizei, sondern auch von Gaunerrivalen. Berühmt für seine dialogfreie Einbruchsszene, ist Rififi von US-Regisseur Jules Dassin ein Meilenstein des französischen Film noir und so etwas wie die Großmutter aller Caper-Movies. Bis 3.25, SWR

(Karl Gedlicka, Astrid Ebenführer, 18.6.2021)