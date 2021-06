Entscheidung in gut einem Monat bei IOC-Session in Tokio

Skibergsteigen (Symbolfoto aus 2008). Foto: APA/Ruff

Lausanne – Skibergsteigen steht am Sprung zur Olympia-Sportart. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat am Freitag verlautbart, dass darüber im Rahmen der für 20./21. Juli in Tokio angesetzten IOC-Session abgestimmt werde. Es geht um die Aufnahme von fünf Medaillen-Entscheidungen ins Programm der Spiele 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo, nämlich jeweils Sprint und Individual für Frauen und Männer wie auch einen Mixed-Teambewerb.

Diese fünf Konkurrenzen waren Teil der Olympischen Jugend-Spiele 2020 in Lausanne. Der Sitz des Internationalen Verbandes (ISMF) ist in Italien, wo der Sport auch sehr populär ist. Das sei laut dem IOC auch der Hauptgrund, dass die Aufnahme für das Großereignis in knapp fünf Jahren vorgeschlagen werde. Auch Österreichs Aktive sind in dieser Sportart bisher erfolgreich.

Um das genaue Programm und die Anzahl der Athleten sollte sich das IOC-Exekutivkomitee im Juni 2022 befassen. Aktuell vorgesehen sind jedenfalls 48 Quotenplätze. (APA, Reuters, 18.6.2021)