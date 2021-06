61:72 nach engagiertem Auftritt gegen Polen – Sieben Debütantinnen im Einsatz – Zweites Aufeinandertreffen am Samstag

Die ÖBV-Frauen verloren ihr Comeback. Foto: APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

Oberwart/Wien – Österreichs Basketball-Frauen haben am Freitagabend im ersten Länderspiel seit Juli 2014 eine Niederlage hinnehmen müssen. Sie verloren in Oberwart gegen Polen mit 61:72 (37:41). Sarah Sagerer, die zuletzt im Land des Gegners bei Torun gespielt hat, und Anja Fuchs-Robetin (je 18 Punkte) sowie Sigrid Koizar (13) waren die Topscorerinnen der Heimischen. Am Samstag (18.00 Uhr, neuerlich ohne Zuschauer!) gibt es ein zweites Aufeinandertreffen.

Das Team von Coach Hubert Schmidt zeigte eine sehr engagierte Leistung. Die ÖBV-Auswahl hielt die Partie bis ins Schlussviertel offen, erst dann setzten sich die Polinnen durch. Bei Österreich kamen nicht weniger als sieben Debütantinnen zum Einsatz. Weitere werden es am Samstag sein, wenn Fuchs-Robetin, Rebekka Kalaydjiev, Camilla Neumann und Sagerer nicht zur Verfügung stehen. Das Quartett bereitet sich auf die für kommende Woche angesetzte Qualifikation für die 3x3-Europameisterschaft vor.

ÖBV-Coach Schmidt bezeichnete den Auftritt seiner Mannschaft nach nur drei Trainingstagen als "insgesamt bemerkenswert". Er sprach von einem "super Comeback gegen eine gestandene Basketball-Nation". Vor allem vor der Pause sei der Auftritt "sehr konzentriert" gewesen, sagte Koizar. "Wir haben uns voll reingehaut." Mit dem Nachlassen der Konzentration sei auch der Ball das eine oder andere Mal "weggeschmissen" worden. (APA, 18.6.2021)