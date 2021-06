Das Sommernachtskonzert der Wiener Philharmoniker fand gemäß den geltenden Corona-Regeln mit 3.000 Gästen statt. Foto: EPA / CHRISTIAN BRUNA

Wien – Wie es wohl gewesen sein mag, als Kaiser und Kaiserin in ihrer Schönbrunner Sommerresidenz Konzertabende für den Adel ausgerichteten? Bestimmt trugen die Damen trugen üppige Roben, gepuderte Perücken und fächerten einander zu; die Herren kamen in strengen, hochdekorierten Uniformen. Kurz gesagt: es traf sich alles, was Rang und Namen hat. Heute gibt es zwar keinen Kaiser mehr, dafür aber das Sommernachtskonzert der Wiener Philharmoniker. Die Bühne ist größer, es gibt Fernsehen, ja sogar eine LED-Show – und doch fühlt man sich zwischen Schloss und Gloriette ein bisschen wie zu Kaisers Zeiten.

Nachdem das Konzert im vorigen Jahr coronabedingt sehr eingeschränkt stattfinden musste, durfte das Orchester am Freitag vor 3.000 Gästen stattfinden. Eingeladen waren "Menschen, die in der Pandemie an vorderster Front im medizinischen Bereich und auch in der Elementarpädagogik tätig waren und sind". Der Rest der Karten ging an Sponsoren, Medien sowie alle anderen Partner, die das Konzert ermöglichen, von den Mitgliedern der Bundesregierung – Kanzler, Vizekanzler und Kulturstadträtin inklusive – über Konzernchefs (u.a. AUA-CEO Alexis von Hoensbroech) bis hin zu geistigen Würdenträgern und privaten Gönnern.

Im Mittelpunkt stand selbstverständlich die Musik, und die führte an diesem lauen Sommerabend mit Daniel Harding am Pult durch eine musikalische "Fernweh"-Reise. Erste Station war Italien mit einem Giuseppe Verdis ebenso schwungvolle wie süffige Ouvertüre zur "Sizilianischen Vesper". Weiter ging es nach Russland – mit italienischem Einschlag wohlgemerkt. Pianist Igor Levit musizierte mit dem Orchester Sergei Rachmaninows "Rhapsodie über ein Thema von Paganini".

Levit spielte das teuflisch schwere Stück mit brillanter, streckenweise sensationeller Technik und lief kurzfristig sogar dem Orchester davon. Es folgten Bernsteins fetzige "Symphonic Dances" aus der "West Side Story", Claude Debussys impressionistischer "Nachmittag eines Fauns", ein Intermezzo aus der "Karelia-Suite" von Jean Sibelius und Edward Elgars süßer Liebesgruß "Salut d’ Amour". Volle Kraft voraus hieß es zum Abschluss mit "Jupiter" aus Gustav Holsts "Planeten". Schmalz darf sein, dachten sich wohl die Philharmoniker, ehe sie das Publikum, ganz kaiserlich, mit Johann Strauß’ "Wiener Blut" nach Hause schickten. (Miriam Damev, 19.6.2021)