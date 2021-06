Beate-Meinl Reisinger bleibt Neos-Vorsitzende. Foto: APA / FOTOKERSCHI.AT/WERNER KERSCHBAUM

Linz – Mit Guter-Laune-Band schon vor dem Linzer Design-Center luden die Neos am Samstag zum pinken Raketenstart. Unter dem Motto "Wir zünden die nächsten Stufe" fanden sich rund 200 Parteimitglieder ein. Gewählt wurde ein neuer Vorstand. Beate Meinl-Resisinger wurde mit 93 Prozent der Stimmen wiedergewählt – Christoph Wiederkehr mit 94 Prozent zu ihrem Stellvertreter. Erstmals hatten die Mitglieder die Möglichkeit, Vorstand und Bundesvorsitzende mittels E-Voting zu wählen.

Man sei auf dem richtigen Kurs, sagte Meinl-Reisinger: "Worum es mir geht, ist die Frage der Bedeutung. Was bedeuten wir für die Menschen in diesem Land? Als Bundespartei sind wir effektivste, schlagkräftigte Opposition. Es ist keine Selbstverständlichkeit, als kleinste Kraft diese so richtige Rolle inne zu haben." Man sei aber auch in Regierungsverantwortung: "In Salzburg und Wien zeigen wir, das wir Verantwortung übernehmen können." Nachsatz: "Wir wollen, dass keiner an uns vorbeikommt. Wir wollen eine Schlüsselrolle. Und keiner eine Mehrheit ohne Neos hat."



Kritik an ÖVP

Nach dem offiziellen Countdown auf der Videowall setzte Oberösterreichs Neos-Chef und Spitzenkandidat für die nahende Landtagwahl, Felix Eypeltauer zur Landung auf der Bühne an. In seiner Rede unterstrich Eypeltauer einmal mehr die Notwendigkeit eines politischen Neustarts in pink. Und für den 28-Jährigen ist die Zeit für einen Einzug in den oberösterreichischen Landtag reif. Die ÖVP sei eine "reine Marketing-Partei" und Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer vor allem Parteichef und "kein Landeshauptmann für die Menschen". Eypeltauer: "Das finde ich schäbig."

Für den Vorstand bewarben sich neben Meinl-Reisinger: Wiens Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr und die Salzburger Landesrätin Andrea Klambauer als Stellvertreter Meinl-Reisingers, darüber hinaus die Europaabgeordnete Claudia Gamon, der stellvertretende Klubobmann Gerald Loacker sowie die Innsbrucker Gemeinderätin Julia Seidl und der Nationalratsabgeordnete Michael Bernhard. (Markus Rohrhofer, 19.6.2021)