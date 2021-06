Foto: Nintendo

Liebe Leserin, lieber Leser,

Der Prime-Day von Amazon steht vor der Tür und es gibt einige Dinge, die man dafür beachten sollte. Die wichtigste Gaming-Messe, die E3, fand in den letzten Tagen als Online-Event statt und eine Analyse soll die wichtigsten Trends und Highlights noch einmal zusammenfassen und interpretieren. Außerdem will eine Petition verhindern, dass Jeff Bezos nach seinem Weltraumflug zurück auf die Erde darf und Facebook führt Werbung in VR-Spielen ein.

Wir wünschen gute Lektüre!

Fake-Reviews und vermeintliche Schnäppchen: Vorsicht vor Tücken beim Prime Day

E3-Analyse: Microsoft dominiert wichtigste Gaming-Messe, Playstation muss nachlegen

Petition will Rückkehr von Jeff Bezos nach Weltraumflug verhindern

Facebook führt Werbung in VR-Spielen ein

"Nintendo Spielestudio" im Test: Programmieren kann knuffig und doch knifflig sein

Games made in Austria: Steam widmet Österreich eigenen Bereich