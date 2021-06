Bestzeit. Foto: imago images/Motorsport Images

Red-Bull-Pilot Max Verstappen startet von der Pole Position in den Großen Preis von Frankreich (Sonntag, 15.00 Uhr/ServusTV). Der WM-Spitzenreiter aus den Niederlanden setzte sich im Qualifying in Le Castellet vor Rekordweltmeister Lewis Hamilton (England/Mercedes) und dem Finnen Valtteri Bottas im zweiten Silberpfeil durch.

Für Verstappen war es die fünfte Pole Position in seiner Karriere. Der Mexikaner Sergio Perez im zweiten Red Bull wurde Vierter.

Verstappen liegt in der Fahrer-WM vier Punkte vor Hamilton. In der Konstrukteurswertung hat der Bullen-Rennstall 26 Zähler mehr auf dem Konto als Mercedes, Champion der letzten sieben Jahre. (sid, 19.6.2021)

Ergebnisse des Qualifyings für den Formel-1-Grand-Prix von Frankreich in Le Castellet am Samstag:

1. Max Verstappen (NED) Red Bull 1:29,990 Min.

2. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes +0,258 Sek.

3. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes +0,386

4. Sergio Perez (MEX) Red Bull +0,455

5. Carlos Sainz (ESP) Ferrari +0,850

6. Pierre Gasly (FRA) AlphaTauri +0,878

7. Charles Leclerc (MON) Ferrari +0,997

8. Lando Norris (GBR) McLaren +1,262

9. Fernando Alonso (ESP) Alpine +1,350

10. Daniel Ricciardo (AUS) McLaren +1,392

11. (in Q2 ausgeschieden) Esteban Ocon (FRA) Alpine 1:31,736

12. Sebastian Vettel (GER) Aston Martin 1:31,767

13. Antonio Giovinazzi (ITA) Alfa Romeo 1:31,813

14. George Russell (GBR) Williams 1:32,065

15. Mick Schumacher (GER) Haas, keine Zeit

16. (in Q1 ausgeschieden) Nicholas Latifi (CAN) Williams 1:33,062

17. Kimi Räikkönen (FIN) Alfa Romeo 1:33,354

18. Nikita Masepin (RUS) Haas 1:33,554

Lance Stroll (CAN) Aston Martin

Yuki Tsunoda (JPN) AlphaTauri, beide ohne Zeit

Rennen am Sonntag (15.00 Uhr/live Servus TV und Sky)