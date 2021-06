In dieser Galerie: 2 Bilder Zarco auf der Strecke. Foto: AFP/RONNY HARTMANN Zarco im Kiesbett. Foto: AFP/RONNY HARTMANN

Sachsenring – Der sechsmalige MotoGP-Champion Marc Marquez steht zum ersten Mal seit mehr als zehn Jahren am Sachsenring nicht auf der Pole Position. Der spanische Honda-Pilot, der seit 2010 klassenübergreifend jedes Rennen auf dem Kurs in Hohenstein-Ernstthal gewonnen hat und dabei jedes Mal von Platz eins ins Rennen gegangen war, wurde im Qualifying zum Großen Preis von Deutschland Fünfter. Zuletzt am Sachsenring nicht ganz vorne gestanden war Marquez 2009 in der 125-ccm-Klasse.

Schnellster Mann war Johann Zarco (Ducati), WM-Spitzenreiter Fabio Quartararo (Yamaha/beide Frankreich) wurde Zweiter. Quartararo verpasste seine sechste Pole in Folge nur knapp. Valentino Rossi geht mit seiner Yamaha von Startplatz 16 in seinen eventuell letzten Grand Prix in Deutschland.

Im ersten Training am Freitag war Marquez noch Bestzeit gefahren. Der achtmalige Motorrad-Weltmeister geht trotz seiner Dominanz der vergangenen Jahre diesmal nicht als Favorit an den Start. Nach einer neunmonatigen Pause wegen eines Oberarmbruchs ist der 28-Jährige noch nicht wieder in Topform. Zuletzt schied er dreimal aus, auf seiner Lieblingsstrecke hofft er nun auf die Wende.

Beim Großen Preis von Deutschland sind keine Zuschauer zugelassen, normalerweise kommen über die drei Tage verteilt gut 200.000 Fans an die Strecke. (sid, 19.6.2021)