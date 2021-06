Zurück an den Verhandlungstisch heißt es am Sonntag. Foto: REUTERS

Die Parteien, die über eine Wiederaufnahme des Atomabkommens mit dem Iran verhandeln, werden am Sonntag in Wien ein formelles Treffen abhalten, teilte die Europäische Union am Samstag mit.

Das Treffen findet inmitten der sechsten Runde indirekter Gespräche zwischen Washington und Teheran statt. Diese formellen Treffen sind normalerweise ein Hinweis darauf, dass die letzte Runde vertagt wird, schreibt die Agentur Reuters. (APA, 19.6.2021)