Die Hitze lockt insbesondere am Wochenende zahlreiche Menschen in die Freibäder und Strandbäder der Hauptstadt. Foto: APA/Helmut Fohringer

Unter Auflagen haben am 19. Mai die Wiener Bäder wieder geöffnet. Ist man entweder getestet, genesen oder geimpft, hält also nichts von einem Nachmittag im Freibad ab – sollte man meinen. Die Stadt Wien bietet mit der Bäderampel auf wien.gv.at/spezial/baederampel nämlich Live-Informationen über die Auslastung einzelner Frei- und Hallenbäder an. Eigentlich ist dort auch der Ticketkauf möglich. Derzeit wird man beim Versuch desselben allerdings mit einer "Internal Server Error"-Fehlermeldung begrüßt. Badegäste müssen also auf gut Glück zum Schwimmbad ihrer Wahl fahren und hoffen, dass es noch Platz für sie gibt.

Ticketkauf im Voraus

Auf Twitter berichtet ein Nutzer, dass das Problem für ihn bereits seit Samstagnacht bestehe, eine weitere rät, für das Wochenende keine Bädertickets online zu kaufen. "Das Ding funktioniert nicht besonders", schreibt sie auf dem Kurznachrichtendienst. Tickets für das Wunschbad ließen sich aber auch vor Ort bereits im Voraus kaufen, so der Tipp.

Die Eintrittspreise liegen heuer bei maximal drei Euro, für Jugendliche, Kinder und Senioren ist dieser entsprechend günstiger. Will man sichergehen, noch einen Platz zu ergattern, lohnt sich dennoch ein Blick auf die Bäderampel. Sonntagvormittag wird für einige Wiener Bäder nämlich noch grünes Licht gegeben. Eine STANDARD-Anfrage an die Stadt Wien läuft bereits. (red, 20.6.2021)