Die offizielle Vorstellung von Battlefield 2042 im Rahmen der Spielemesse E3, lockte zahlreiche Spieler zurück auf das Schlachtfeld des bereits in die Jahre gekommenen Vorgängers Battlefield 4. Das erklärten die Entwickler auf EAs Support-Webseite. Weil dies zu verlängerten Warteschlagen und Wartezeiten führte, erhöhte der Publisher die Serverkapazitäten für das 2013 erschienene Spiel.

Dass Spieler lieber auf einen älteren Teil zurückgreifen als auf die in den vergangenen Jahren veröffentlichten Serien-Teilen, dürfte laut "Kotaku" am Setting liegen. Während Battlefield 1 und Battlefield V nämlich im Ersten und Zweiten Weltkrieg spielen, handelt es sich beim neuesten Teil um die nahe Zukunft. Am nächsten kommt daran vermutlich BF4 heran.

Battlefield 2042 erscheint am 22. Oktober 2021 für Xbox One, Xbox Series S/X, PS4, PS5 und PC. (red, 20.6.2021)