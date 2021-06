König. Foto: REUTERS

Als die spanische Hymne zur Siegerehrung erklang, rannen bei Marc Marquez auf dem Podium die Tränen, alle Emotionen mussten raus. Nach harten Monaten hat sich der "King of Sachsenring" in der MotoGP mit einer Galavorstellung eindrucksvoll zurückgemeldet, der Spanier feierte seinen elften Sieg in Serie beim Großen Motorrad-Preis von Deutschland und unterstrich: Der König ist zurück.

"Das ist einer der wichtigsten und schwierigsten Momente meiner Karriere", sagte der Honda-Werksfahrer im parc ferme, "ich wusste, ich habe eine gute Chance. Ich musste mir sagen: Heute ist der Tag", so Marquez: "Als ich ein paar Regentropfen gesehen habe, war mir klar: das ist mein Rennen."

Infektion im Arm

Der achtmalige Weltmeister hatte sich im Vorjahr beim Saisonauftakt in Jerez einen Oberarmbruch zugezogen. Es folgten eine Infektion, drei Operationen, neun Monate Pause und ein enttäuschendes Comeback. Zuletzt war Marquez dreimal nacheinander ausgeschieden, vor dem deutschen Grand Prix, der ohne Zuschauer über die Bühne gehen musste, war ihm dieses Jahr noch kein Sprung aufs Treppchen gelungen.

Marquez, der auf dem Kurs in Sachsen erstmals seit 2009 nicht auf der Pole Position stand, arbeitete sich von Startplatz fünf blitzschnell nach vorn und setzte sich schon Ende der ersten Runde an die Spitze.

"Es wird ein schwieriges Rennen. Mal sehen, ob ich es ein bisschen genießen kann", sagte der einstige MotoGP-Dominator in der Startaufstellung. Doch der 28-Jährige kontrollierte das Geschehen scheinbar mühelos, auch als es kurz leicht tröpfelte, niemand konnte ihm gefährlich werden. Es war Marquez' erster Sieg seit dem 17. November 2019 in Valencia – nach 581 Tagen.

Hinter Marquez landete beim achten WM-Lauf der Portugiese Miguel Oliveira (KTM) auf dem zweiten Platz, Dritter wurde WM-Spitzenreiter Fabio Quartararo aus Frankreich. Italiens Superstar Valentino Rossi (beide Yamaha) wurde 14.

Sturzfestival

WM-Spitzenreiter Remy Gardner feierte in der Moto2 seinen dritten Sieg nacheinander, hinter dem Australier komplettierten Aron Canet (Spanien) und Marco Bezzecchi (Italien) das Podium.



In der Moto3 gewann WM-Spitzenreiter Pedro Acosta nach einem Sturzfestival. Nur 18 von 26 Fahrern kamen ins Ziel. Weiter geht es am kommenden Wochenende in Assen/Niederlande. (sid, 20.6.2021)

Ergebnisse des Motorrad-Grand Prix von Deutschland auf dem Sachsenring in Hohenstein-Ernstthal:

MotoGP (30 Runden a 3,671 km = 10,130 km): 1. Marc Marquez (ESP) Honda 41:07,243 Min. – 2. Miguel Oliveira (POR) KTM +1,610 Sek. – 3. Fabio Quartararo (FRA) Yamaha +6,772 – 4. Brad Binder (RSA) KTM +7,922 – 5. Francesco Bagnaia (ITA) Ducati +8,591 – 6. Jack Miller (AUS) Ducati +9,086 – 7. Aleix Espargaro (ESP) Aprilia +9,371 – 8. Johann Zarco (FRA) Ducati +11,439

Fahrer-WM, Stand nach 8 von 19 Rennen: 1. Quartararo 131 Pkt. – 2. Zarco 109 – 3. Miller 100. Weiter: 7. Oliveira 74 – 8. Binder 56 – 10. M. Marquez 41

Konstrukteure: 1. Yamaha 159 Pkt. – 2. Ducati 154 – 3. KTM 103