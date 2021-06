Dänemark kann immer noch aufsteigen. Foto: AFP/Rattay

Belgiens "Big Three" werden von der Leine gelassen: Ausnahmekicker Kevin De Bruyne, Stabilisator Axel Witsel und Superdribbler Eden Hazard sollen sich im letzten Gruppenspiel Schwung für die K.-o.-Phase holen. Das zuletzt angeschlagene Trio feiert am Montag (21 Uhr) in St. Petersburg seine Startelf-Premiere. Während der Gegner laut Trainer Markku Kanerva sein "größtes Spiel in der finnischen Fußballgeschichte" erwartet, ist die Partie für Belgien ein Einspielen für den geplanten EM-Coup.

Vor allem De Bruyne will sich nach seinem Augenhöhlen- und Nasenbeinbruch in Titelform bringen. "Unser Ziel ist, das Turnier zu gewinnen", sagte der 29-Jährige. Dafür braucht es einen fitten De Bruyne, der nach seinem herausragenden "Joker"-Auftritt gegen Dänemark (2:1) Minuten sammeln darf: "Das wird meinen Spielrhythmus verbessern."

Komplexe Rechenaufgabe

Vor dem Spiel gegen Russland stattete Christian Eriksen seinen dänischen Teamkollegen im Quartier einen Besuch ab. Nach Einsetzung eines Defibrillators und Entlassung aus dem Krankenhaus schaute der 29-Jährige mit seiner Freundin und seinen zwei Kindern in Helsingør vorbei."Es war fantastisch", sagte Stürmer Andreas Skov Olsen: "Jetzt können wir uns noch besser auf Montag konzentrieren." Die Ermittlung der Abschlusspositionen könnte in Gruppe B zu einer komplexen Rechenaufgabe werden. Gewinnt Dänemark sein Spiel gegen Russland und Finnland verliert parallel gegen Belgien, kommt es zu einem Dreiervergleich. Dänemark würde dann jeder Sieg mit mindestens zwei eigenen Toren für Rang zwei reichen. Russland hat das Weiterkommen ohnehin in der eigenen Hand. (red, 20.6.2021)



Fußball-EM, Gruppe B, 3. Runde:

Russland – Dänemark (Kopenhagen, Parken Stadion, 21.00 Uhr/live ORF 1, SR Turpin/FRA)

Russland: 16 Safonow – 2 Fernandes, 3 Diweew, 14 Dschikia, 23 Kusjajew – 11 Sobnin, 8 Barinow, 7 Osdojew – 15 Mirantschuk, 22 Dsjuba, 17 Golowin

Ersatz: 1 Schunin, 12 Djupin – 4 Karawajew, 5 Semenow, 24 Jewgenjew, 6 Tscheryschew, 19 Schemaletdinow, 21 Fomin, 26 Muchin, 9 Sobolew, 10 Zabolotnyi, 20 Ionow, 25 Makarow, 13 Kudriaschow

Es fehlt: 18 Schirkow (verletzt)

Dänemark: 1 Schmeichel – 18 Wass, 4 Kjaer, 6 Christensen, 5 Maehle – 15 Nörgaard, 23 Höjbjerg, 8 Delaney – 20 Poulsen, 19 Wind, 9 Braithwaite

Ersatz: 16 Lössl, 22 Rönnow – 2 Andersen, 3 Vestergaard, 13 Zanka, 17 Stryger Larsen, 24 Jensen, 26 Boilesen, 25 Christiansen, 7 Skov, 11 Skov Olsen, 12 Dolberg, 14 Damsgaard, 21 Cornelius

Es fehlt: 10 Eriksen (nach Herz-OP)

Finnland – Belgien (St. Petersburg, St. Petersburg Stadion, 21.00 Uhr MESZ/live oe24.tv, SR Felix Brych/GER)

Finnland: 1 Hradecky – 4 Toivio, 2 Arajuuri, 3 O'Shaughnessy – 22 Raitala, 14 Sparv, 8 Lod, 6 Kamara, 18 Uronen – 20 Pohjanpalo, 10 Pukki

Ersatz: 12 Joronen, 23 Jaakkola – 15 Hämäläinen, 5 L. Väisänen, 25 Ivanov, 7 Taylor, 9 Jensen, 11 Schüller, 13 Soiri, 16 Lam, 17 Alho, 19 Kauko, 21 Lappalainen, 26 Forss, 24 S. Väisänen

Belgien: 1 Courtois – 2 Alderweireld, 18 Denayer, 5 Vertonghen – 15 Meunier, 7 De Bryune, 6 Witsel, 11 Carrasco – 22 Chadli, 9 Lukaku, 10 E. Hazard

Ersatz: 12 Mignolet, 13 Sels – 3 Vermaelen, 4 Boyata, 8 Tielemans, 14 Mertens, 17 Vanaken, 19 Dendoncker, 26 Praet, 20 Benteke, 23 Batshuayi, 24 Trossard, 25 Doku

Es fehlen: 16 T. Hazard (Knieblessur), 21 Castagne (Augenhöhlenbruch)