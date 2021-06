Im Wiener Gänsehäufel (Archivbild) sorgte ein Rettungseinsatz am Sonntag für Aufsehen. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Wien – Nachdem ein Badegast gesehen haben will, dass ein Taucher im Wiener Gänsehäufel nicht wieder an die Oberfläche gekommen ist, wurde am Sonntag gegen 13.30 Uhr ein Rettungseinsatz gestartet. Insgesamt neun Einsatztaucher der Feuerwehr, zwei davon wurden mit dem Wiener Rettungshubschrauber an Ort und Stelle geflogen, suchten vergeblich das Wasser ab.

Um 15.20 Uhr wurde Entwarnung gegeben und der Einsatz beendet, so Pressesprecher Jürgen Figerl zu einem "Krone"-Onlinebericht. Im Internet machten Bilder vom Rettungseinsatz die Runde. Insbesondere die Landung des Rettungshubschraubers auf einem Badesteg sorgte für viel Aufsehen rund um die die Alte Donau. (APA, red, 20.6.2021)