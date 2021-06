Foto: APA / dpa / Felix Kästle

Liebe Leserin, lieber Leser,

die EU investiert Millionen in die Forschung zum Einsatz von Drohnen und Lügendetektoren an den Außengrenzen. Dabei werden auch umstrittene Methoden im Rahmen intransparenter Forschungsprojekte erprobt. Außerdem ist der digitale Impfnachweis im Grünen Pass bereits abrufbar. Und: Der Fußballmanager We Are Football im Test.

Wir wünschen gute Lektüre!





EU investiert Millionen in Forschung zu Drohnen und Lügendetektoren an den Grenzen

Grüner Pass: Digitaler Impfnachweis kann bereits abgerufen werden

"We Are Football" im Test: Das "Anstoss"-Feeling ist zurück

Probleme bei Ticketkauf: Webshop der Wiener Bäder funktioniert wieder

Die möglicherweise teuren Folgen einer Welle betrügerischer SMS

Smarte Thermostate: US-Energieunternehmen erhöhen ungefragt Temperatur aus Ferne

Nach "Battlefield 2042"-Präsentation: Riesiger Ansturm auf "Battlefield 4"