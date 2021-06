Wurde von einem gekränkten Schriftsteller mit dem Ziel, Rache an der Frauenwelt zu nehmen, verführt: Judith Henry in "Die Verschwiegene", Arte, 21.50 Uhr. Foto: Lazennec Productions

17.50 FUSSBALL

Uefa Euro 2020: Ukraine – Österreich Das Spiel der heimischen Kicker gegen die Ukraine live aus Budapest. Es kommentieren Boris Kastner-Jirka und Roman Mählich, Moderator ist Rainer Pariasek, die Analyse liefern Herbert Prohaska und Helge Payer.

Bis 20.35, ORF 1

19.40 REPORTAGE

Re: Unbekanntes Arabien: Saudi-Arabien – Der Westen Wie leben die Menschen in einem der konservativsten und reichsten Länder der Welt? Bis 20.10, Arte

20.15 TRAGIKOMÖDIE

Everybody’s Fine (USA 2009, Kirk Jones) Als die vier Töchter den verwitweten Vater (Robert De Niro) nicht wie erwartet besuchen, bricht dieser auf, um allen einzeln eine Überraschungsvisite abzustatten. Ein passend zurückhaltender De Niro hat für das Remake des italienischen Films Allen geht’s gut die Rolle von Marcello Mastroianni übernommen. Bis 21.50, Arte

21.50 TRAGIKOMÖDIE

Die Verschwiegene (La discrète, F 1990, Christian Vincent) Nachdem der oberflächliche Schriftsteller Antoine von seiner Frau verlassen wird, rät ihm ein Kollege zur Rache an der Frauenwelt und deren literarischer Auswertung. In der Hauptrolle brilliert ein wie immer großartiger Fabrice Luchini. Bis 23.20, Arte

22.10 WESTERN

Der Mann aus Laramie (The Man from Laramie, USA 1955, Anthony Mann) James Stewart als von Rache besessener, beurlaubter Armee-Captain. Die meisterhafte letzte Western-Zusammenarbeit mit Regisseur Anthony Mann. Bis 0.05, Servus TV

22.15 THRILLER

Der Nebelmann (La ragazza nella nebbia, I/F/D 2017, Donato Carrisi) In einem Bergdorf in den italienischen Alpen wird der kurz vor der Pension stehende Polizeipsychiater Flores (Jean Reno) gerufen, um sich eines Unfallfahrers anzunehmen. Der Mann, ein ehemaliger Sonderermittler (Toni Servillo), gibt Rätsel auf, die in Rückblenden aufgedröselt werden. Regisseur Donato Carrisi lieferte auch die Romanvorlage für seinen Thriller. Bis 0.20, ZDF

22.25 DOKUMENTARFILM

Einfach leben (CH 2016, Hans Haldimann) Ist ein Leben abseits der Zwänge der modernen Gesellschaft möglich? Ein Film über das Ökodorf-Projekt "Pianta Monda" im Tessin. Bis 0.05, 3sat

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Themen sind die Neugestaltung des Wien-Museums, Erinnerungen von Kulturschaffenden an den Zerfall Jugoslawiens vor 30 Jahren und das gestern zu Ende gegangene Wettlesen um den Bachmannpreis. Um 23.30 gibt es die Doku Haut an Haut – Eine kurze Kulturgeschichte der Berührung. Bis 0.15, ORF 2

23.25 DOKUMENTARFILM

Coming Out (F 2019, Dennis Parrot) Outing vor der Kamera – präsentiert als vielfältige Videomontage. Bis 0.30, Arte