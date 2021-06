Ugo Humbert auf Roger Federers Spuren. Foto: EPA/SASCHA STEINBACH

Halle/London/Birmingham – Außenseiter Ugo Humbert hat das Rasen-Tennisturnier im westfälischen Halle gewonnen und damit die Nachfolge von Rekordsieger Roger Federer angetreten. Der ungesetzte 22-Jährige aus Metz besiegte am Sonntag im Finale der mit 1,455 Millionen Euro dotierten Veranstaltung den favorisierten Weltranglisten-Siebenten Andrej Rublew (RUS) mit 6:3,7:6(4) und feierte damit den größten Erfolg seiner Karriere.

Federer, der letzte Sieger vor der Absage 2020 wegen der Corona-Pandemie, war bei einer der Generalproben für die in einer Woche beginnen All England Championships in Wimbledon bereits im Achtelfinale gescheitert. Humbert, der einen Siegerscheck in Höhe von 133.785 Euro einstrich, hatte u.a. im Achtelfinale Deutschlands Nr. 1 Alexander Zverev ausgeschaltet. Humbert zieht nun erstmals in die Top 25 ein.

Favoritensieg in London

Im Londoner Queen's Club gab es hingegen einen Favoritensieg: Der topgesetzte Italiener Matteo Berrettini rang den britischen Lokalmatador Cameron Norrie beim 1,43 Millionen-Euro-Turnier mit 6:4,6:7(5),6:3 nieder. Es war sein erster Titel auf ATP-500-Niveau, seine bisherigen vier waren allesamt ein Level darunter zustandegekommen. Berrettini war bei den French Open erst im Viertelfinale am späteren Triumphator Novak Djokovic gescheitert.

Über einen Rasentitel freuen durfte sich auch die Tunesierin Ons Jabeur. Sie besiegte im Endspiel von Birmingham die als Nummer 4 gesetzte Russin Daria Kasatkina mit 7:5,6:4. (APA/dpa, 20.6.2021)