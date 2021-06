Am Montag um 18 Uhr geht es in Bukarest um Platz zwei in Gruppe C. Marko Arnautović gehört der Startformation an. Ein Remis scheint nicht unwahrscheinlich zu sein

David Alaba will erneut Verantwortung übernehmen und mit seinen Teamkollegen österreichische Geschichte schreiben oder auch spielen. Foto: AFP/PETER DEJONG

Eine Fußball-EM kann durchaus witzig sen. Am Sonntagnachmittag wurde Franco Foda von einem ukrainischen Journalisten tatsächlich und via Zoom gefragt, ob er die ukrainische Mannschaft, ukrainische Spieler und ukrainische Vereine kenne. Noch nie wurde Österreichs Teamchef derart unterschätzt. Die lustigeren Antworten wäre "Nein, warum sollte ich?" und "Spartak Moskau, Zenit St. Petersburg, ZSKA Moskau" gewesen, aber letztendlich ist die Gruppe C keine Kabarettveranstaltung, kein Kasperltheater. Also wurde es ein trockenes "Selbstverständlich". Foda lobte die Entwicklung des Gegners, das schnelle Umschalten, die Qualität Einzelner, und er nannte ein paar klingende Namen: Andrij Jarmolenko, Roman Jaremtschuk, Ruslan Malinowskyj, Oleksandr Sintschenko.

Foda verblüffte insofern, als er bekannt gab: "Marko Arnautović spielt von Beginn an. Wir haben uns festgelegt." Das war ein Tabubruch, üblicherweise gibt er die Aufstellung nie preis. "Egal, kann sich die Ukraine eben darauf einstellen." Das zeugt von Selbstbewusstsein. "Wir dürfen aber nicht den Fehler machen und glauben, dass wir nur von Marko abhängig sind. Wir müssen die Verantwortung aufteilen." Kapitän David Alaba nimmt sich ein großes Stück davon. "Es ist kein Geheimnis, dass Marko wichtig ist."

Foda lässt Arnautovic von Beginn an ran. Foto: APA/ROBERT JAEGER

Und darum geht es am Montag im Bukarester Nationalstadion: Platz zwei hinter den Niederlanden und somit der direkte Aufstieg ins Achtelfinale ist noch frei. Ukraine wie Österreich halten bei je drei Zählern, Erstgenannte haben die bessere Tordifferenz (mehr erzielte Treffer), also reicht ihnen ein Remis vollauf. Die Wahrscheinlichkeit, mit vier Punkte nicht zu den vier besten Gruppendritten zu gehören, tendiert gegen null. Da müssten sämtliche Teufel hellwach sein. Alaba lehnt taktische Spielchen ab. "Wir wollen unbedingt gewinnen, Geschichte schreiben. Wir haben eine gute Stimmung, einen gute Teamgeist. Jeder ist heiß. Wir wollen den Ball haben, mutig sein." Die Geschichte wäre erstmals das Erreichen einer K.-o.-Phase seit 1954.

Foda liebt die Selbstwiederholung, er betonte: "Wie wollen immer auf Sieg spielen." Ziel ist, Gruppenzweiter zu werden. "Aber natürlich hat immer auch der Gegner einen Plan." Zur Beruhigung: Das System hat er nicht verraten, fünf Stürmer werden es garantiert nicht werden, vielleicht ist die Abwehr erneut eine Dreierkette. Das theoretische Erfolgsrezept lautet: "Leidenschaft, Begeisterung, Tiefgang." Beim 3:1 gegen Nordmazedonien wurden aller drei Parameter erfüllt, beim 0:2 gegen die Niederlande wurde der Tiefgang vermisst. Und auch die Klasse, was Foda aber nie und nimmer bestätigen würde. "Wir brauchen höheres Tempo, ab 30 Meter vor dem gegnerischen Tor mehr Lösungen, den finalen Pass."

Spielverlauf

Österreichs Teamchef ist mitunter ein Mann der Vorsicht. Die Frage, wie viel Risiko man nehmen werde, beantwortete er vage. "Das hängt vom Spielverlauf ab. Jedes Match birgt Risiken."

Das kann so interpretiert werden: Sollte es nach 70 Minuten unentschieden stehen und keines der beiden Teams haushoch überlegen sein, wird man den Teufel nicht aufwecken. Speziell aus ukrainischer Sicht. Wobei Teamchef Andrij Schewtschenko diesen Gedankenspielchen einen Riegel vorschob: "So zu denken, kann bestraft werden. Wenn wir ins Spiel gehen und glauben, ein Remis wäre okay, werden wir kein gutes Resultat erreichen."

In Bukarest herrscht Sauwetter, es folgt Wolkenbruch auf Wolkenbruch. Das Abschlusstraining konnte nicht in der Arena Nationala abhalten werden, beide Strafräume und auch der Mittelkreis sind gesperrt, da Gatschhaufen. Für Tormann Daniel Bachmann wäre es besonders krass gewesen. Es wurde wie schon vor dem Nordmazedonien-Match ins Stadion Arcul de Triumpf ausgewichen. Dort werden zwar in erster Linie Rugby-Partien ausgetragen, aber die Uefa besteht aus Improvisationskünstlern. Alaba sagte den schönen Satz: "Das Wetter ist mir wurscht." Man wolle am Montag unbedingt gewinnen. (Christian Hackl, 20.6.2021)

Technische Daten und mögliche Aufstellungen

Gruppe C, 3. Runde:

Ukraine – Österreich (Bukarest, Arena Nationala, 18.00 Uhr/live ORF 1, SR Cakir/TUR)

