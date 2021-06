Frank De Boer verzichtet gegen Nordmazedonien weitgehend auf Rotation. Foto: AFP/KENZO TRIBOUILLARD

Amsterdam – Nordmazedonien gegen die Niederlande, das wird ein Unikat bleiben. Das Parallelspiel von Österreichs Finale gegen die Ukraine ist die einzige Partie dieser EM, die für das große Ganze wirklich wurscht ist. Oranje hat Platz eins schon im Trophäenschrank, Nordmazedonien ist auf dem letzten Platz einbetoniert.

Die 17,28 Millionen niederländischen Teamchefs haben trotzdem Diskussionsstoff. Konkret: zwei Themen. Da wäre das aktuelle, also die Frage der Rotation, und das ewige, also die Frage des heiligen 4-3-3. Angesichts der Irrelevanz der Partie könnte Teamchef Frank De Boer seiner Einserpanier eine Erholungspause gönnen. In der Pressekonferenz am Sonntag kündigte der Ex-Profi aber an, seine Startelf im Vergleich zum 2:0 gegen Österreich nur auf zwei Positionen verändern zu wollen.

"Weil wir danach genügend Pause haben", erklärte er seinen Rotationsunwillen. Die Niederlande müssen erst am Sonntag zum Achtelfinale in Budapest antreten, der Gegner ist ein Gruppendritter – womöglich ein Vertreter der Hammergruppe F.

Auch seinem in den Niederlanden umstrittenen 5-3-2 will der Bondscoach zumindest zu Beginn treu bleiben. "Ich denke, dass wir noch ein paar Dinge zu verbessern haben. Auch am System", sagte er. Dass er sich im Laufe der Partie probehalber der Nationalreligion 4-3-3 zuwendet, sei aber "möglich".

Definitiv ihre stärkste Formation aufs Feld schicken werden die Nordmazedonier. Goran Pandev und Co peilen bei ihrem EM-Abschied den ersten Punktegewinn an. Um dies zu schaffen, müsse man an die Leistung vom Match gegen die Ukraine anschließen, meinte Aleksandar Trajkovski.

Gelassenes Herz

"Ich hoffe, wir starten gegen die Niederlande so, wie wir gegen die Ukraine in der zweiten Hälfte gespielt haben. Wir haben nichts zu verlieren und werden unser Herz auf dem Platz lassen", kündigte der Stürmer an. (red, APA, 20.6.2021)

Technische Daten und mögliche Aufstellungen

Gruppe C, 3. Runde:

Nordmazedonien – Niederlande (Amsterdam, Johan Cruijff ArenA, 18.00 Uhr/live oe24.tv, SR Kovacs/ROM)

Nordmazedonien: 1 Dimitrijevski – 13 S. Ristovski, 14 Velkovski, 6 Musliu – 16 Nikolov, 5 Ademi, 20 Spirovski, 8 Alioski – 17 Bardhi – 10 Pandev, 21 Elmas

Ersatz: 12 Jankov, 22 Siskovski – 2 Bejtulai, 3 Zajkov, 4 Ristevski, 11 Hasani, 15 Kostadinov, 25 Churlinov, 7 Trickovski, 18 Stojanovski, 19 Velkoski, 23 Radeski, 24 Avramovski, 26 M. Ristovski, 9 Trajkovski

Niederlande: 1 Stekelenburg – 22 Dumfries, 17 Blind, 6 De Vrij, 3 De Ligt, 12 Van Aanholt – 14 Klaassen, 8 Wijnaldum, 21 F. de Jong – 18 Malen, 10 Depay

Ersatz: 13 Krul, 23 Bizot – 25 Timber, 5 Wijndal, 2 Veltman, 4 Ake, 11 Promes, 15 De Roon, 16 Gravenberch, 24 Koopmeiners, 7 Berghuis, 19 Weghorst, 8 L. de Jong, 26 Gakpo