Claudia Kruzik (IMZ International Music +) und Armin Luttenberger (ORF-Enterprise). Foto: ORF-Enterprise

Wien – ORF-Enterprise, die Vermarktungstochter des ORF, und IMZ International Music + Media Centre haben bereits zum siebten Mal gemeinsam zur Semifinaljurierung der "Oscars des Fernsehens" eingeladen, wie am Montag in einer Aussendung bekanntgegeben wurde. Die 49. International Emmy Awards werden am 22. November 2021 in New York verliehen und zeichnen die besten Fernsehproduktionen der Welt aus. Pandemiebedingt fand die Semifinaljurierung als Digitalevent statt, bei dem internationale Branchenexperten Produktionen aus unterschiedlichen Kontinenten bewerten.

"Das vergangene Jahr hat die enorme Relevanz von Kunst- und Kulturfilmen ans Licht gebracht. Zu unserem 60-jährigen Jubiläum ist es uns besonders wichtig, die Kategorie ‚Arts Programming‘ mit der Expertise unseres gesamten Kulturfilmnetzwerks zu organisieren", wird IMZ-Geschäftsführerin Katharina Jeschke zitiert. (red, 21.6.2021)