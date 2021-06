Laura Sachslehner ist 27, ÖVP-Landtagsabgeordnete in Wien und der neue Stern am türkisen ÖVP-Himmel. Sie schafft den Spagat zwischen konservativer Politik und hippem Influencertum und scheint sich für den Aufstieg in Stellung zu bringen – was die Partei goutiert. Ein Porträt von Jan Michael Marchart und Gabriele Scherndl. (red, 21.6.2021)

