Erste Shortlist-Platzierungen gibt es für Österreich bei den Cannes-Lions. Foto: Cannes Lions

Wien/Cannes – Am Montag startet wieder das Rennen um die Cannes-Lions, Österreich ist bei dem Werbefestival heuer mit 85 Einreichungen vertreten. Noch vor dem digitalen Festivalstart wurden am Sonntag die ersten Shortlistplatzierungen für die Kategorien "Design", "Outdoor", "Print & Publishing" sowie "Media" bekanntgegeben.

Wien Nord Serviceplan sicherte sich dabei in der Kategorie "Outdoor" mit der Kampagne "Unrating Vienna" für WienTourismus eine Shortlistplatzierung. Gleich zwei Shortlistplatzierungen holte sich Ketchum Publico mit der Kampagne "Weather Correction" für den Verein "Neue deutsche Medienmacher*innen" in der Kategorie "Media". Die Kategorie "Outdoor" zählte insgesamt 2.052 Einreichungen, wovon acht aus Österreich kommen. Sieben Einreichungen aus Österreich sind es in der Kategorie "Media", in der 1.972 Einreichungen insgesamt verteten sind.

In den Kategorien "Design" sowie "Print & Publishing" waren keine weiteren Shortlistplatzierungen für Österreich zu verzeichnen. (red, 21.6.2021)