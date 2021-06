Prada

Wie kurz können Männershorts wohl sein? Miuccia Prada und Raf Simons zumindest lassen in ihrer zweiten gemeinsamen Männerkollektion Hosen (in Retro-Tapetenmustern mit darübergelegtem Schurz) und an den Säumen aufgerollte Overalls im oberen Drittel des Oberschenkels enden. Verständlich: Schließlich posieren die Models für Prada am Strand von Sardinien. Das Mailänder Modehaus setzte auf eine rein virtuelle, knapp sechsminütige Präsentation. Zwischen die Strand-Impressionen geschnitten: der Marsch der Männer in Blazern, Bikerjacken, Fischerhüten (mit Riemen unterm Kinn) durch einen minimalistischen roten Korridor, gestaltet von Rem Koolhaas, aufgestellt in der Mailänder Fondazione Prada. Da brauchte es diesmal auch keine Nachbesprechung mehr – in den vergangenen Saisonen hatten Raf Simons und Miuccia Prada ihre Kollektionen im Nachgang im Videoformat diskutiert.