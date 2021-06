Das schwedische Parlament sprach dem Regierungschef das Misstrauen aus. Foto: AFP / CLAUDIO BRESCIANI

Stockholm –Es ist ein einmaliger Vorgang in der schwedischen Geschichte: Zum ersten Mal stolpert mit dem Sozialdemokraten Stefan Löfven ein amtierender Premierminister über einen Misstrauenantrag im Riksdag, Schwedens Parlament. 181 der insgesamt 349 Abgeordneten dort stimmten gegen den seit 2014 regierenden Ministerpräsidenten. Damit hat Löfven nun zwei Alternativen: Er tritt entweder mitsamt seiner Regierung zurück oder er ruft innerhalb von einer Woche Neuwahlen aus. Wie der gestürzte Regierungschef in einer Pressekonferenz erklärte, wolle er sich in wenigen Tagen entscheiden.

Mit Parteien überworfen

Die rechtspopulistischen Schwedendemokraten hatten am Donnerstag einen Misstrauensantrag gegen Löfven eingereicht. Mehrere Oppositionsparteien, darunter neben den Moderaten und den Christdemokraten auch die Linkspartei, hatten daraufhin angekündigt, gegen Löfven zu stimmen.



Mit der Linkspartei, die Löfvens rot-grünes Minderheitskabinett bisher gemeinsam mit zwei Mitte-Rechts-Parteien gestützt hatte, hat sich der Regierungschef wegen eines Streits über Mietpreise überworfen. Vor allem der Plan der Regierung, Mietpreise in neuerrichteten Wohnhäusern künftig weniger streng zu kontrollieren, war für die ehemaligen Kommunistinnen und Kommunisten zu viel. Sie halten den Vorschlag für nicht vereinbar mit dem schwedischen Sozialmodell und wollen, dass er gänzlich fallengelassen wird

Auch ein am Sonntag kurzfristig gemachtes Kompromissangebot Löfvens und der Zentrum-Chefin Annie Lööf konnte schließlich daran nichts ändern. "Es ist nicht die Linkspartei, die die sozialdemokratische Regierung fallen lässt, es ist die sozialdemokratische Regierung, die die Linkspartei und das schwedische Volk fallen lässt", erklärte Linkspartei-Chefin Nooshi Dadgostar.

Politischer Konflikt

Die Christdemokraten stören sich nach Angaben ihrer Vorsitzenden Ebba Busch unter anderem am Vorgehen der Regierung gegen Kriminalität und Arbeitslosigkeit. Die Moderaten, die neben Löfvens Sozialdemokraten traditionell die stärkste Kraft im Reichstag in Stockholm stellen, werfen ihm Ähnliches vor.

"Schweden entwickelt sich seit mehreren Jahren in die falsche Richtung", erklärte Parteichef Ulf Kristersson auf Instagram. Die Moderaten wollten die Regierung austauschen und Schweden auf einen neuen Kurs bringen. In Umfragen stehen einander die Mitte-Rechts- und die Mitte-Links-Blöcke gleichauf gegenüber, ob Neuwahlen klare Mehrheiten bringen, ist Beobachtern zufolge fraglich. Linkspartei-Vorsitzende Dadgostar erklärte, ihre Partei habe zwar Löfven gestürzt, sie werde aber "niemals eine rechts-nationalistische Regierung an die Macht bringen".

Der 63-jährige Löfven hat das Vorgehen der an seinem Sturz beteiligten Parteien auch angesichts der anhaltenden Corona-Lage kritisiert. Man befinde sich nach wie vor in einer Pandemie – Schweden in dieser Lage in eine politische Krise zu versetzen, sei nicht das, was das Land benötige, sagte er zuletzt am Sonntag. (red, APA, 21.6.2021)