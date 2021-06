Was tut sich bei TikTok und wie beeinflusst das soziale Netzwerk die Dynamik bei der Konkurrenz? Das wird mitunter am 23. Juni diskutiert. Foto: AFP, SAJJAD HUSSAIN

Der Tiktok-Boom setzt sich auch 2021 weiter fort. Trotz anhaltender Kontroversen ist Tiktok in der Social-Media-Landschaft nicht mehr wegzudenken. Immer mehr Unternehmen shiften Werbebudgets in Richtung der beliebten Kurzvideo-App des chinesischen Bytedance-Konzerns. Der Hype scheint ungebrochen – wo geht die Reise hin? Wie steht es im Vergleich zu Youtube, Facebook, Instagram und Co? Was wird sich durchsetzen? Welche Hindernisse drohen?

Das Format #rooftop.talk in Kooperation mit Stadler Völkel Rechtsanwälte und Medienanwältin Eva Hammertinger startet mit diesem Social-Media-Update nach einer pandemiebedingten Pause in einen spannenden medienrechtlichen #rooftop.talk-Sommer.

Wann und wo?

Am Mittwoch, 23.6. 2021, 18.00 Uhr, geht’s wieder los. Das Video zur Livediskussion wird hier zu finden sein.

Es diskutieren:

Stefan Warecka, "Techmagnet", Tiktoker und Youtuber

Eugen Prosquill, CEO Warda Network GmbH, Forbes 30 under 30

Eva Hammertinger, Medienanwältin

Arthur Stadler, Rechtsanwalt und Gründungspartner von Stadler Völkel Rechtsanwälte

Moderation: Lisa Stadler (nicht verwandt mit Arthur Stadler), DER STANDARD

Stellen Sie jetzt schon Ihre Fragen im Forum, eine Auswahl davon wird in der Livediskussion den Expertinnen und Experten gestellt. (red, 21.6.2021)