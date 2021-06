Die EU-Außenminister haben sich auf Sanktionen gegen das Regime von Staatschef Alexander Lukaschenko geeinigt. Foto: Reuters

Luxemburg/Minsk – Die Außenminister der EU-Staaten haben sich auf weitreichende Wirtschaftssanktionen gegen Belarus (Weißrussland) verständigt. Bei einem Treffen am Montag in Luxemburg wurde ein entsprechender Vorschlag angenommen, wie Diplomaten mitteilten. Der Beschluss soll in den kommenden Tagen umgesetzt werden.

Der nächste Schritt seien Strafmaßnahmen gegen die für das Land wichtigen Branchen der Kali- und Düngemittelindustrie, der Energiewirtschaft und der Finanzdienstleistungen, hatte der deutsche Außenminister Heiko Maas vor den Beratungen der EU-Außenminister in Luxemburg angekündigt "Wir wollen auf die Art und Weise einen Teil dazu beitragen, dass dieses Regime finanziell ausgetrocknet wird, und das ist auch noch nicht das Ende der Fahnenstange", betonte der SPD-Politiker.

"Belarus massiv treffen"

"Das sind Maßnahmen, die Belarus (...) massiv treffen werden, und genau das ist auch das Ziel dieser Sanktionen", sagte Maas. Einige EU-Staaten wie etwa Österreich, aber auch Deutschland, seien von den Maßnahmen selbst betroffen. Insofern sei es eine "große Leistung", dass diese neue Sanktionen nun umgesetzt würden.

Die EU reagiert mit ihrem Vorgehen auf den Vorwurf wiederholter Menschenrechtsverletzungen durch die Regierung in Minsk. Ihren Ausgangspunkt hatte die Entwicklung in der Präsidentschaftswahl im August, deren Sieg der seit 1994 autoritär regierende Lukaschenko für sich beanspruchte. Die Opposition in Belarus wie auch die EU erkannten das Ergebnis nicht an.

Weiter angeheizt wurde der Streit durch einen Vorfall vom 23. Mai, bei dem ein Ryanair-Flug von Athen nach Vilnius von einem belarussischen Kampfjet wegen einer angeblichen Bombendrohung abgefangen und nach Minsk zur Landung umgeleitet worden.

Schallenberg weist zurück

Im Vorfeld hatte Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) einen Medienbericht, wonach Österreich Wirtschaftssanktionen gegen Belarus (Weißrussland) blockiert habe, zurückgewiesen. "Wir haben nie Widerstand geleistet, das ist eine völlige Fehlmeldung. Das war ganz klar, der Europäische Rat hat im Mai beschlossen, dass es Wirtschaftssanktionen gibt", sagte der Außenminister. "Wir müssen nach dieser kaltschnäuzigen Aktion einer staatlichen Luftpiraterie die Daumenschrauben eindeutig anziehen, aber wir wollen auch nicht die Menschen in Weißrussland, in Belarus bestrafen."

Das Nachrichtenportal Politico hatte vergangene Woche unter Berufung auf drei EU-Diplomaten berichtet, Österreich sei bei einer relevanten Arbeitssitzung am Mittwoch bei Restriktionen im Finanzbereich auf die "Bremse gestiegen". Wien habe wegen des starken Engagements seiner Banken in Belarus Bedenken, meldete die Nachrichtenagentur AFP mit Verweis auf EU-Diplomaten. Österreich zählt in dem osteuropäischen Land zu den größten Investoren hinter Russland, das liegt vor allem am Engagement der Raiffeisen Bank International (RBI) und von A1. (APA, red, 21.6.2021)