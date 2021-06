Besonders starke Lerndefizite beobachteten die Forscher demnach bei Kindern und Jugendlichen aus sozial benachteiligten Elternhäusern. Foto: ROBERTO BRANCOLINI

Frankfurt am Main – Der Distanzunterricht an den Schulen im Frühjahr 2020 sei "genauso effektiv wie Sommerferien" gewesen. Zu diesem Ergebnis kommen Forscher der Goethe-Universität Frankfurt am Main, die sich für eine Studie weltweit Untersuchungen zu diesem Thema angesehen haben. Der Kompetenzerwerb während der Schulschließungen sei im Vergleich zum Präsenzunterricht deutlich geringer ausgefallen. Ab dem Winter 2020 habe sich die Distanzlehre aber verbessert.

Arm-Reich-Schere weiter geöffnet

Der Psychologe Andreas Frey, einer der Verfasser der Studie, sprach in Verbindung mit dem ersten Corona-bedingten Lockdown im Frühjahr 2020 von einer "Stagnation mit Tendenz zu Kompetenzeinbußen". Bei vielen Schülerinnen und Schülern seien "enorme Leistungsdefizite" entstanden. Besonders stark seien diese laut den Forschern bei Kindern und Jugendlichen aus sozial benachteiligten Elternhäusern ausgefallen. "Die Schere zwischen Arm und Reich hat sich während der ersten Corona-bedingten Schulschließungen noch weiter geöffnet", erklärte Frey.

Verbesserung der Online-Lehre

Allerdings gebe es auch Anhaltspunkte dafür, dass die Effekte der späteren Schulschließungen ab dem Winter womöglich nicht so drastisch ausgefallen seien. Die Online-Lehre habe sich vielerorts verbessert, wodurch womöglich negative Effekte abgefedert werden konnten, schreiben die Forscher.

Für die Studie hatten die Experten in einem systematischen Review mit wissenschaftlichen Datenbanken weltweit jene Studien identifiziert, in denen die Auswirkungen der Corona-bedingten Schulschließungen auf die Leistungen und Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern berechnet wurden. Es seien nur "forschungsmethodisch hochwertige Publikationen" berücksichtigt worden, die eindeutige Rückschlüsse auf die Wirkung Corona-bedingter Schulschließungen auf den Kompetenzerwerb erlaubten und geeignete Tests einsetzten, erklärte Frey. (APA, 21.6.2021)