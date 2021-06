mehrplatz.kurier.at soll unter anderem Infos in unterschiedlichen Sprachniveaus und Serviceartikel in Erstsprachen bieten

Die Redaktion von mehrplatz.kurier.at (von links): Mirad Odobašic, Naz Küçüktekin und Philipp Wilhelmer. Foto: Kurier/Gilbert Novy

Wien – Der "Kurier" hat seine Online-Berichterstattung erweitert und bietet nun auf mehrplatz.kurier.at ein neues Zielgruppenportal für migrantische Communities an. Dort würden Probleme und Chancen beleuchtet sowie Einblicke und Informationen gegeben, teilte die Tageszeitung mit. Gleichzeitig soll die Seite auch eine Öffnung für künftige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus diesem Bereich signalisieren. Die Redaktion besteht aus Mirad Odobašic und Naz Küçüktekin. Verantwortet wird das Projekt, das von der stadteigenen Wirtschaftsagentur Wien unterstützt wird, von "Kurier"-Medienredakteur Philipp Wilhelmer.

Neben Infos in unterschiedlichen Sprachniveaus – etwa die Schiene "Kurz und Verständlich" als niederschwelligen Zugang zu den wichtigsten Themen des Tages – sowie Serviceartikel in Erstsprachen, vorerst Türkisch und BKS (Bosnisch/Kroatisch/Serbisch)."Bisher sei von den österreichischen Medien für Menschen mit Migrationshintergrund kein Angebot gekommen", wird Küçüktekin in einer Aussendung zitiert: "Die Menschen waren für die Redaktionen nicht wichtig." Die Plattform soll nun zumindest im "Kurier" den Startschuss für einen "Kulturwandel" markieren, wie Wilhelmer meint. Geschäftsführer Thomas Kralinger betonte, Diversität und Toleranz seien "wesentliche Werte unseres Redaktionsstatuts und liegen somit in der DNA des 'Kurier'". (APA, 21.6.2021)