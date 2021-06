Peter Elstner, hier auf einer Aufnahme aus dem Jahr 2014, starb im Alter von 81 Jahren. Foto: der Plankenauer

Wien – ORF-Sportreporterlegende Peter Elstner ist Sonntagabend bei einem Badeunfall in Wien gestorben. Laut "Kronen Zeitung" ist der 81-Jährige nach einem Sprung von einer Badeplattform in der Neuen Donau in Wien-Donaustadt nicht mehr aufgetaucht. Die Berufsfeuerwehr wurde gegen 21 Uhr alarmiert. Ein Passant hatte einen Mann in der Nähe der Badeplattform untergehen gesehen. Einsatztaucher konnten nur mehr den leblosen Körper bergen. Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos.

Peter Elstner gehörte zur jener Reportergeneration, die über viele Jahre das Sportgeschehen im ORF prägte. Dazu gehören etwa noch Heinz Prüller, mit dem Elstner die Schulbank drückte, Robert Seeger, Hans Huber, Erich Weiss oder Sigi Bergmann.

Stationen und das Fußball-Gesicht

Elstner begann seine Karriere beim "Express". In den 1970er-Jahren wechselte er zum ORF, wo er 1980 die Leitung der Sendung Fußball übernahm und Samstagabend die Fußballsendung moderierte. Später fungierte er auch als Kommentator bei Fußball-Großveranstaltungen wie Weltmeisterschaften sowie bei Olympischen Spielen oder Sportarten wie Ski Nordisch. Skispringen oder Langlaufen gehörten beispielsweise zu seinen großen Leidenschaften, was sich auch in seinen Kommentierungen widerspiegelte. Seinen Enthusiasmus bewahrte er bis zum Schluss.

Beim ORF ging Elstner 2001 in den Ruhestand. Sein TV-Comeback gab er 2004 beim Privatsender ATV. Zuletzt war der leidenschaftliche Musiker, der Gesang studiert hatte, noch als Mediencoach bei Rapid Wien aktiv.



jonathanjackson

Legendär ist sein Auftritt im ORF nach nach dem 3:0-Triumph Österreichs im entscheidenden WM-Qualifikationsspiel gegen die DDR am 15. November 1989 in Wien, als er Einlass in die Kabine begehrte, was ihm vom damaligen Teamchef Josef Hickersberger und den ÖFB-Verantwortlichen verwehrt wurde. "Pepi, lass mi eine", hieß auch sein Ankedotenbuch, das er 2019 veröffentlichte – eine Reminiszenz an diese Szene.

Mit Peter Elstner sei "nicht nur einer der legendärsten ORF-Sportjournalisten, sondern auch eine der bekanntesten Sport-Persönlichkeiten des Landes verstorben", so ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz in einer Aussendung: "Seine Leidenschaft stand jener der Sportlerinnen und Sportler, über die er berichtet hat, in nichts nach. Unsere Anteilnahme gilt seinen Angehörigen." (omark, 21.6.2021)