Irgendwas mit Fußball. Jetzt auch auf Samsung-Fernsehern Foto: APA/AFP/POOL/PETER DEJONG

Die Covid-Pandemie hat auch in der Fußballwelt ihre Spuren hinterlassen. Um ein gesamtes Jahr musste die derzeit laufende Euro 2020 verschoben werden. Genügend Zeit, damit auch all die an Live-Streams beteiligten Unternehmen ihre Infrastruktur in aller Ruhe vorbereiten können. Sollte man zumindest meinen. Denn wie sich schnell herausstellte, liegt hier einiges im Argen. Eines der größten Defizite wird nun allerdings ausgeräumt.

Live ist live

Seit kurzem wird ein Update für die TVThek-App für Samsung-TVs der Modelljahre 2017 bis 2021 ausgeliefert, kündigt der ORF gegenüber dem STANDARD an. Diese ermöglicht nun einen "echten" Livestream. Bisher war es bei Spielen nicht möglich in das Livegeschehen einzusteigen, stattdessen musste der Stream immer von vorne begonnen werden. Mit dem aktuellen Update geht aber noch eine weitere Neuerung einher: Die Streams gibt es nun auf den besagten Geräten auch in UHD also mit höherer Qualität als sie auf anderen Wegen verfügbar ist.

Ein kurzer Test auf einem aktuellen Samsung-Gerät führte allerdings zunächst einmal zu Verwirrung. Zwar scheint tatsächlich eine neue Version der TVThek-App (Version 4.2.0) installiert worden zu sein, der App-Store von Samsung weist aber noch Informationen zur älteren Version 4.0.4 aus. Diese stammte übrigens bereits aus dem März 2020, damals wurde also die TVThek für die Samsung-Fernseher zum letzten Mal aktualisiert. Ob mit der neuen Version UHD jetzt tatsächlich geht, ließ sich mangels aktuell laufendem Spiel zunächst nicht eruieren, diese Information wird an dieser Stelle später nachgereicht.

LG: Bitte Warten!

Dass die App jetzt erst mit eineinhalb Wochen Verspätung aktualisiert wird, liege an Samsung, betont der ORF. Dort habe man die neue Version einfach nicht schnell genug übernommen. Weiter warten heißt es hingegen bei den Nutzern aktueller LG-Fernseher. Hier war eigentlich auch ein Update für Montag versprochen worden, nun heißt es lediglich, dass sich der ORF "um einer rasche Veröffentlichung bemühe".

Bei den vorinstallierten Smart-TV-Systemen sind derzeit insofern jene mit Googles Android TV im Vorteil. Hier gehen die Live-Streams schon länger, also zumindest wenn man es nicht auf UHD abgesehen hat. Die höhere Auflösung macht gerne einmal Probleme, in einzelnen Fällen gibt es auch Abstürze, etwa wenn man vom fixen UHD-Stream auf eine adaptive Auflösung wechselt. Aber zumindest der HD-Stream läuft hier relativ zuverlässig. (apo, 21.06.2021)