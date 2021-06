[Panorama] Der grüne Pass und seine Lücken.

Anleitung: Schritt für Schritt zur Handy-Signatur und zum grünen Pass.

[Podcast] Grüner Pass: Wieso Österreich digital scheitert.

[International] PVA ermöglicht Reha in Serbien. In Banja Koviljača an der wunderschönen Drina sollen künftig in Serbien ansässige Versicherte eine Behandlung bekommen können.

[Wirtschaft] Österreich erhält von EU 3,5 Milliarden Euro zum Wiederaufbau.

[Inland] Apple an Ermittler: Datenbestand zu Blümel-Accounts vorhanden.

[Etat] ORF-Sportreporterlegende Peter Elstner bei Badeunfall gestorben.

[Wissenschaft] Rätsel um "Großen Verdunkelung" von Beteigeuze gelöst.

[Kommentar der anderen] Unis im Dämmerschlaf?

[Gesundheit] Wie lange sind Genesene vor einer Infektion geschützt?

[Wetter] Südlich des Alpenhauptkammes geht es weitgehend sonnig und trocken durch den Tag. Weiter im Norden und Osten bilden sich hingegen in schwülwarmer Luft bereits am Vormittag erste Quellwolken. Mit ihnen können einzelne lokale Schauer nicht ausgeschlossen werden. Ab den mittleren Nachmittagsstunden intensivieren sich schließlich Schauer- und Gewitter von Westen deutlich. Es weht schwacher bis mäßiger Wind aus Nordost bis Süd. Von 15 bis 24 Grad in der Früh, Tageserwärmung von West nach Ost auf 23 bis 36 Grad.